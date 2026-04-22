Se refuerza la campaña de vacunación antigripal en la ciudad de La Banda

En el barrio 25 de Mayo se concretó un operativo de vacunación.

Hoy 15:46

La Municipalidad de La Banda, a través del equipo de inmunización del CAMM N°4 del barrio 25 de Mayo, llevó adelante un operativo de vacunación destinado al personal del Honorable Concejo Deliberante.

Durante la jornada, se aplicaron vacunas correspondientes al calendario nacional, entre ellas dosis contra la gripe, hepatitis y neumococo, entre otras, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de los trabajadores.

Este tipo de acciones resulta fundamental para garantizar el bienestar del personal, promoviendo el acceso a la vacunación y reforzando las políticas de salud pública impulsadas por el municipio.

De esta manera, la gestión continúa priorizando el cuidado integral de quienes forman parte de las instituciones locales, acercando servicios de salud y fortaleciendo la prevención en cada ámbito laboral.

El objetivo de la campaña es garantizar mayor inmunidad a aquellos grupos de la población que pueden desarrollar complicaciones y cuadros de mayor gravedad y reducir el impacto de la enfermedad en el sistema de salud.

Cabe destacar, que la vacuna está disponible en centros de salud como hospitales públicos, Centros de Atención Médica Municipal (CAMM), salas de primeros auxilios y vacunatorios. Ésta puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional.