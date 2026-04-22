Nelson Bravo: “Las Termas va a competir fuerte, pero no contamos con Nación para nada”

El subsecretario de Turismo analizó el escenario del sector tras el lanzamiento de la temporada invernal y advirtió sobre la caída del mercado y la falta de apoyo nacional.

Hoy 13:45

El subsecretario de Turismo de la provincia, Nelson Bravo, se refirió al lanzamiento de la Apertura de Temporada en Termas de Río Hondo, que se realizará el próximo 9 de mayo, y analizó el contexto actual del sector turístico, marcado por dificultades económicas y una fuerte competencia entre destinos.

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En diálogo con Radio Panorama, Bravo destacó que el evento contará con la participación de artistas como Los Abuelos de la Nada, Mario Álvarez Quiroga, Octavio Muratore, Facundo Domínguez y Nuevo Canto, en una propuesta orientada tanto a turistas como a santiagueños.

En ese marco, remarcó el trabajo conjunto entre el sector público y privado: “El gobierno provincial y el municipio de Las Termas junto al sector privado seguimos trabajando para generar empleo y fortalecer el sector, propiciando la llegada de turistas sin perder la calidad que veníamos teniendo”.

No obstante, advirtió sobre el complejo escenario económico: “El contexto general y el tipo de cambio alto hicieron que el turismo internacional caiga. Hay menos gente que puede viajar y la tendencia es que el mercado se siga achicando”, sostuvo. En ese sentido, explicó que esta situación intensifica la competencia entre provincias, aunque destacó que Santiago del Estero cuenta con “un buen capital en infraestructura” y una política activa de generación de eventos.

Bravo fue contundente al referirse al rol del Gobierno nacional: “Las Termas está bien posicionado y va a competir fuerte, pero eso no resuelve el problema de fondo porque tenemos incremento en los gastos fijos y un mercado reducido. No contamos con Nación para absolutamente nada”, afirmó. Además, cuestionó la promoción turística nacional al señalar que el titular de Turismo a nivel nacional Daniel Scioli “apareció tirándose nieve en un spot sin mencionar las aguas termales, que son un atractivo clave en invierno”.

Finalmente, el funcionario destacó la importancia del turismo de convenciones y eventos en el interior provincial, mencionando actividades como encuentros de medicina y arte, el concurso de locro y asado con cuero en Sumampa, propuestas en Quimilí y Pozo Hondo, y el Festival del Queso Copeño en Monte Quemado. Estas iniciativas, subrayó, “generan trabajo y movimiento económico en toda la región”.