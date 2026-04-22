Nediani fortalece el diálogo con las juntas vecinales bandeñas

Abordaron temáticas relacionadas a las mejoras de obras de infraestructura.

Hoy 15:44

El intendente Ing. Roger E. Nediani se reunió con las autoridades de la junta vecinal N° 090 del barrio Ampliación Central Argentino para abordar diferentes temáticas relacionadas a las mejoras de obras de infraestructura, preservación ambiental y fortalecimiento de los servicios en dicho sector.

En este sentido, uno de los puntos fundamentales de la charla fue la incorporación de recursos humanos para la puesta en funcionamiento de actividades recreativas como zuma, aerobox, entre otras que serían dictadas en la plaza saludable del mencionado barrio.

Cabe destacar, que durante la semana pasada el municipio bandeño desplegó un Operativo de Integración Social en los barrios Central Argentino Ampliación, Central Argentino 200 Viviendas y Nuevo Central Argentino estuvo a cargo de las secretarías de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Territorial, Obras Públicas y Servicios Públicos, que pusieron a disposición de los vecinos personal y recursos de diferentes direcciones.

Asimismo, el personal de Obras Públicas trabajó en la reparación de calles con aporte de base estabilizada, aporte de suelo y perfilado. También colocaron 50 puntos lumínicos, reflectores en la cancha de fútbol y en la plaza del barrio, cómo también bebederos. Por su arte, personal de Servicios Públicos realizó tareas de limpieza, desmalezado, descacharreo, erradicación de basurales y fumigación, para dejar en óptimas condiciones este sector y prevenir la proliferación de mosquitos y alimañas.

Finalmente, el intendente Nediani resaltó la importancia de mantener un diálogo permanente con las juntas vecinales, destacando su rol como espacios esenciales para acompañar las gestiones locales y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad de La Banda.