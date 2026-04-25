Pornografía infantil en culto umbanda: los padres negaron saber que hacía su hijo

La pareja indicó que las menores llegaban junto a sus padres para participar de las reuniones y que desconocían lo que realizaba su hijo de 16 años con las víctimas.

25/04/2026

Durante la jornada del viernes la pareja de Umbanda, detenida en el barrio Juan Díaz de Solís, en el marco de una causa por "tenencia y tenencia con fines de distribución, producción, distribución de material de abuso sexual infantil y corrupción de menores" fue interrogada.

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Cerca de las 8 de la mañana, el matrimonio fue trasladado al Ministerio Público Fiscal y allí, la fiscal Erika Leguizamón —coordinadora de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual— le hizo conocer las evidencias y la acusación en su contra.

Acompañado por su representante legal, el matrimonio accedió a ser interrogado y pese al hermetismo con el que se maneja la investigación, se supo que ambos reconocieron que las menores —de 4 y 5 años sometidas sexualmente por el adolescente— ingresaban a su vivienda de manera asidua en compañía de sus padres, quienes participaban de las "reuniones" umbandas.

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Pese a lo escueto del relato de los dos imputados, se supo que remarcaron con vehemencia que desconocían lo que su hijo —también detenido e implicado en el proceso— hacía con las niñas.

Cabe remarcar que según la investigación —que estuvo a cargo de los efectivos del Departamento de Trata de Persona y Delitos Conexos— el adolescente (hijo de los umbandas) además de ultrajar a las niñas, las filmaba y luego comercializaba tales imágenes.

Los investigadores —alertados por un organismo de Estados Unidos— examinaron el contenido de los videos "creados" por el acusado y, según se supo, allí se podría escuchar de fondo la voz de sus padres lo que indicaría que estos al menos estaban en el inmueble al momento de la producción de la pornografía.

Una vez terminada la medida judicial, fueron regresados a sus lugares de detención.