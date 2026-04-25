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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ABR 2026 | 16º
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Domingo de acción en el fútbol santiagueño: arranca la tercera fecha con siete partidos

Este domingo se pone en marcha el tercer capítulo del Torneo Anual de la LSF con atractivos encuentros.

26/04/2026

La Liga Santiagueña de Fútbol tendrá un fin de semana cargado de actividad con la disputa de la tercera fecha del Torneo Anual de Primera División, que se jugará entre este domingo 26 y el lunes 27, con encuentros en distintos puntos de la provincia y varios cruces que prometen emociones.

Programación

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La programación completa del domingo será la siguiente:

  • Central Córdoba vs. Comercio
    Predio Sintético de El Zanjón
    Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
    A puertas cerradas
  • Estudiantes vs. Yanda FC
    Cancha de Estudiantes
    Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
    Público local
  • Agua y Energía vs. Villa Unión
    Cancha de Agua y Energía
    Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
    Público local
  • Independiente de Beltrán vs. Defensores de Forres
    Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
    Público local
  • Sportivo Fernández vs. Unión de Beltrán
    Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
    Público local
  • Independiente de Fernández vs. Atlético Forres
    Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
    Público local
  • Central Argentino vs. Instituto Deportivo Santiago
    Reserva: 14.30 | Primera: 16.30
    Público local

Sigue el lunes

La fecha continuará el lunes 27 con otros dos encuentros.

Güemes recibirá a Unión Santiago en su estadio, también a puertas cerradas, mientras que Sarmiento de La Banda será local frente a Banfield.

La programación será:

  • Güemes vs. Unión Santiago
    Cancha de Club Atlético Güemes
    Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
    A puertas cerradas
  • Sarmiento (LB) vs. Banfield
    Cancha de Sarmiento
    Reserva: 14.30 | Primera: 16.30
    Público local

En esta tercera fecha quedarán libres Mitre (A) y Vélez de San Ramón (B).

De esta manera, el fútbol santiagueño volverá a tener un fin de semana a puro rodaje, con varios equipos buscando posicionarse en un torneo que recién empieza pero ya comienza a mostrar candidatos.

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