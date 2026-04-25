Domingo de acción en el fútbol santiagueño: arranca la tercera fecha con siete partidos

Este domingo se pone en marcha el tercer capítulo del Torneo Anual de la LSF con atractivos encuentros.

26/04/2026

La Liga Santiagueña de Fútbol tendrá un fin de semana cargado de actividad con la disputa de la tercera fecha del Torneo Anual de Primera División, que se jugará entre este domingo 26 y el lunes 27, con encuentros en distintos puntos de la provincia y varios cruces que prometen emociones.

Programación

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La programación completa del domingo será la siguiente:

Central Córdoba vs. Comercio

Predio Sintético de El Zanjón

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

A puertas cerradas

Predio Sintético de El Zanjón Reserva: 14.00 | Primera: 16.00 A puertas cerradas Estudiantes vs. Yanda FC

Cancha de Estudiantes

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

Público local

Cancha de Estudiantes Reserva: 14.00 | Primera: 16.00 Público local Agua y Energía vs. Villa Unión

Cancha de Agua y Energía

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

Público local

Cancha de Agua y Energía Reserva: 14.00 | Primera: 16.00 Público local Independiente de Beltrán vs. Defensores de Forres

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

Público local

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00 Público local Sportivo Fernández vs. Unión de Beltrán

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

Público local

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00 Público local Independiente de Fernández vs. Atlético Forres

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

Público local

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00 Público local Central Argentino vs. Instituto Deportivo Santiago

Reserva: 14.30 | Primera: 16.30

Público local

Sigue el lunes

La fecha continuará el lunes 27 con otros dos encuentros.

Güemes recibirá a Unión Santiago en su estadio, también a puertas cerradas, mientras que Sarmiento de La Banda será local frente a Banfield.

La programación será:

Güemes vs. Unión Santiago

Cancha de Club Atlético Güemes

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

A puertas cerradas

Cancha de Club Atlético Güemes Reserva: 14.00 | Primera: 16.00 A puertas cerradas Sarmiento (LB) vs. Banfield

Cancha de Sarmiento

Reserva: 14.30 | Primera: 16.30

Público local



En esta tercera fecha quedarán libres Mitre (A) y Vélez de San Ramón (B).

De esta manera, el fútbol santiagueño volverá a tener un fin de semana a puro rodaje, con varios equipos buscando posicionarse en un torneo que recién empieza pero ya comienza a mostrar candidatos.