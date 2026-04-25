Domingo de acción en el fútbol santiagueño: arranca la tercera fecha con siete partidos

Este domingo se pone en marcha el tercer capítulo del Torneo Anual de la LSF con atractivos encuentros.
La Liga Santiagueña de Fútbol tendrá un fin de semana cargado de actividad con la disputa de la tercera fecha del Torneo Anual de Primera División, que se jugará entre este domingo 26 y el lunes 27, con encuentros en distintos puntos de la provincia y varios cruces que prometen emociones.
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La programación completa del domingo será la siguiente:
La fecha continuará el lunes 27 con otros dos encuentros.
Güemes recibirá a Unión Santiago en su estadio, también a puertas cerradas, mientras que Sarmiento de La Banda será local frente a Banfield.
La programación será:
En esta tercera fecha quedarán libres Mitre (A) y Vélez de San Ramón (B).
De esta manera, el fútbol santiagueño volverá a tener un fin de semana a puro rodaje, con varios equipos buscando posicionarse en un torneo que recién empieza pero ya comienza a mostrar candidatos.