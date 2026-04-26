Condiciones inusuales en La Banda: pronóstico para hoy Domingo 26 de abril de 2026

Hoy, los bandeños se encuentran con una mañana de neblina que da paso a un clima más variable. Con temperaturas que irán en aumento, se anticipan cambios a lo largo de la semana.

26/04/2026

En la mañana de hoy, los bandeños se encuentran bajo una densa neblina que reduce la visibilidad en La Banda, Santiago del Estero. La temperatura actual es de 12.1 °C, con una sensación térmica apenas superior de 12.6 °C. La humedad alcanza el 100%, lo que contribuye a esta atmósfera de neblina.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren y se tornarán parcialmente nubladas. La temperatura mínima prevista es de 15.3 °C, mientras que la máxima alcanzará los 26.3 °C, ofreciendo un clima más templado para los bandeños.

Para mañana, lunes 27 de abril, se anticipa un cambio notable con un cielo nublado y temperaturas que oscilarán entre 12.9 °C de mínima y 14.9 °C de máxima. Este cambio podría traer consigo un ambiente más fresco en comparación con el día de hoy.

El martes 28 de abril, las condiciones mejorarán nuevamente, presentándose parcialmente nublado con mínimas que rondarán los 13.3 °C y máximas de hasta 21.8 °C. Este patrón sugiere un retorno a temperaturas más agradables para los bandeños.

En resumen, el clima en La Banda para hoy Domingo 26 de abril de 2026, se caracteriza por una mañana de neblina, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 26.3 °C. Para los próximos días, se prevé un clima nublado y temperaturas que rondarán entre 12.9 °C y 21.8 °C, brindando variedad a la semana que comienza.