Convocan a personas adultas con discapacidad a participar en el taller “Arte para Incluir”

La iniciativa busca fomentar la expresión, la igualdad y la participación comunitaria de personas con discapacidad.

25/04/2026

La Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, informa que el próximo martes 5 de mayo dará inicio el taller “Arte para Incluir”.

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Esta actividad está destinada para personas adultas con discapacidad, a partir de los 18 años de edad. Los encuentros serán todos los martes de 15 a 17, en la calle Alberdi N° 123.

El arte inclusivo utiliza disciplinas como pintura, teatro, danza y música para fomentar la autoexpresión, la igualdad y la participación comunitaria de personas con discapacidad, eliminando barreras sociales.

Por lo tanto, el taller “Arte para Incluir” busca transformar la percepción de la discapacidad, destacando el talento y la creatividad. Además, promueve un espacio accesible donde se valoran las diversas capacidades.