Sarmiento le ganó a Tigre en Junín y se ilusiona con los playoffs

El Verde le ganó 1 a 0 al Matador en el Estadio Eva Perón por la fecha 16 del Torneo Apertura.

25/04/2026

Sarmiento de Junín no se baja de la pelea. Con su triunfo ante Tigre, el equipo dirigido por Facundo Sava quedó a solo un punto de Racing Club, el último en zona de clasificación, y mantiene intacta la ilusión de meterse en los octavos de final. Claro que no depende de sí mismo: deberá ganar su partido pendiente ante Belgrano y esperar otros resultados.

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El Verde supo golpear en el momento justo. En un partido parejo y con pocas situaciones, aprovechó una de las chances claras que generó y luego defendió la ventaja con orden ante un rival que volvió a mostrar serias dificultades ofensivas. Incluso, Sarmiento pudo haber ampliado el marcador, pero se encontró con un par de buenas respuestas de Zenobbio.

Del otro lado, Tigre dejó pasar una oportunidad clave para meterse, al menos de manera transitoria, entre los ocho mejores. El equipo sigue sin respuestas futbolísticas y acumula 12 partidos sin triunfos, evidenciando una preocupante falta de ideas en ataque.

La expulsión de Insaurralde a los 36 minutos del segundo tiempo le dio una última vida al Matador, que se adelantó en el campo con un hombre más. Sin embargo, ni así logró generar peligro real: abusó de los centros, ejecutó mal las pelotas paradas y prácticamente no inquietó al arco rival.

Para colmo, en la primera mitad perdió por lesión a Gonzalo Martínez, su jugador más desequilibrante hasta ese momento. Sin él, Tigre se quedó sin chispa ni claridad en los metros finales.

Sarmiento, en cambio, manejó mejor los tiempos en el mediocampo, con Zabala como uno de los puntos altos y Jonatan Gómez aportando criterio en la distribución. La defensa respondió firme, sobre todo en el juego aéreo, y sostuvo una victoria que lo mantiene con vida.

El cierre fue todo de Tigre en intención, pero sin ideas. Mucha voluntad, poco fútbol. Sarmiento ganó bien. Y sueña.