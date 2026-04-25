El Rally Santiagueño puso primera en Ojo de Agua

Más de 50 binomios participaron de las pruebas iniciales en una jornada clave para ajustar detalles. Este domingo continúa la acción con el tramo principal.
El Rally Ojo de Agua 2026 comenzó con todo este sábado con la realización del Shakedown, donde los pilotos aprovecharon para poner a punto sus máquinas de cara a la competencia oficial. La actividad, organizada por la ASR, reunió a más de 50 binomios que dijeron presente en una jornada intensa.
La acción tuvo una amplia variedad de categorías, con autos de clases N4, A1, N1, RC y N7, entre otras, lo que marcó un parque automotor numeroso y competitivo. Entre los primeros en salir a pista estuvieron los binomios García/Zanello (N4), Quiroga Yorbandi/Cerezo y Coronel/Delaygue, quienes encabezaron el orden de partida en las pruebas.
La actividad continuará este domingo con el tramo Ruta 13 – Ojo de Agua, que tendrá una extensión de 17 kilómetros y se recorrerá en cuatro pasadas, configurando el núcleo de la competencia. Allí se empezarán a definir los tiempos reales y la lucha por los primeros puestos en cada categoría.
De esta manera, el Rally Ojo de Agua 2026 ya está en marcha y promete una definición apasionante, con un parque competitivo y caminos que pondrán a prueba tanto a pilotos como a máquinas en una jornada decisiva.