Investigadora Hongmei Wang busca reducir la menstruación a cuatro veces al año

La bióloga Hongmei Wang investiga la posibilidad de reducir la menstruación a cuatro veces al año para prolongar la vida fértil de las mujeres en un contexto de caída de la natalidad global.

26/04/2026

La caída de la natalidad es una preocupación global que ha llevado a científicos a explorar nuevas posibilidades en la biología humana. En este contexto, la bióloga Hongmei Wang, investigadora del State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology de la Academia China de Ciencias en Pekín, se propone analizar si reducir la menstruación a cuatro veces al año podría ser una solución para prolongar la vida fértil de las mujeres.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Wang centra su investigación en entender por qué la fertilidad femenina envejece antes que otros sistemas biológicos. A diferencia de otros órganos, los ovarios comienzan a envejecer desde etapas tempranas de la vida, lo que plantea un desafío para muchas mujeres que deben equilibrar factores como la estabilidad laboral y la educación prolongada.

La investigadora destaca que comprender y modificar este proceso biológico podría ampliar las opciones reproductivas sin afectar otras funciones del organismo. La reducción de la menstruación podría, en teoría, disminuir el desgaste del sistema reproductivo y, por ende, retrasar el envejecimiento ovárico.

La hipótesis de Wang se basa en una observación importante: los humanos menstrúan de manera regular, incluso sin la intención de reproducirse, lo que es poco común entre otros mamíferos. La idea de que menos ciclos menstruales podrían resultar en una menor pérdida de óvulos a lo largo del tiempo es un aspecto central de su investigación.

Aunque los experimentos se están llevando a cabo en laboratorio, principalmente con ratones, Wang advierte que aún existen muchas incógnitas. No se ha determinado si esta reducción sería segura ni cómo afectaría al equilibrio hormonal y la salud general en el largo plazo.

Además, su laboratorio investiga el papel de las células madre en el envejecimiento ovárico, lo que podría ofrecer nuevas perspectivas sobre la reversibilidad de este proceso. Los estudios han mostrado resultados prometedores en animales, sugiriendo que el envejecimiento reproductivo podría no ser irreversible.

El trabajo de Wang se desarrolla en un contexto social complejo, donde la natalidad disminuye mientras la esperanza de vida aumenta. Prolongar la vida fértil podría ofrecer a las mujeres más opciones, pero también plantea debates éticos y sociales sobre la intervención científica en los procesos reproductivos.