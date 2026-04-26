El 30 de abril se realizarán elecciones en el Colegio de Médicos

Fueron oficializadas dos listas: Unidad Médica, encabezada por Sebastián Oddo, y Compromiso Médico que postula a Carlos Fuenzalida. Alrededor de 1.200 médicos están habilitados para votar.

26/04/2026

De cara a las elecciones del próximo 30 de abril en el Colegio de Médicos, la lista “Unidad Médica”, encabezada por el Dr. Sebastián Oddo, presentó una propuesta con un fuerte posicionamiento en defensa del trabajo médico y la recuperación del rol institucional del Colegio.

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Desde el espacio remarcan que cuentan con experiencia en gestión y resultados concretos, destacando el trabajo realizado a través de la plataforma Centum, que permitió ordenar procesos, mejorar la relación con financiadores y generar herramientas más eficientes para los profesionales.

En ese marco, advierten sobre un contexto de creciente precarización del ejercicio médico, impulsado por la proliferación de convenios directos que debilitan la representación colectiva. Frente a esto, proponen fortalecer el Colegio como ámbito central de negociación, garantizando honorarios dignos y condiciones laborales justas.

Asimismo, plantean como eje prioritario la seguridad y proyección laboral para todos los médicos, entendiendo que el Colegio debe ser un respaldo real frente a las incertidumbres del sistema de salud.

Otro de los pilares de la propuesta es sostener un diálogo permanente, firme y transparente con las obras sociales, especialmente con IOSEP, a la que consideran un actor clave en la generación de trabajo para los profesionales de la provincia.

“Tenemos la experiencia, los resultados y la convicción para construir un Colegio presente, que defienda a sus médicos y recupere protagonismo en las decisiones que impactan en el sistema de salud”, señalaron desde el espacio.

Las elecciones se realizarán el 30 de abril, en una jornada que se presenta como determinante para definir el rumbo institucional del Colegio de Médicos.