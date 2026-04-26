La Banda celebró con una jornada cultural el “Día de la Cultura Quichua Santiagueña”

Vecinos, docentes y artistas participaron de un encuentro cultural con lecturas, música y danzas folclóricas.

26/04/2026

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, la Biblioteca Popular “Domingo A. Bravo”, realizó una jornada cultural para conmemorar y celebrar el “Día de la Cultura Quichua Santiagueña”.

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Esta actividad se realizó el viernes 24 de abril, en horas de la tarde, en la institución situada en la intersección de las calles Elordi y Catamarca, en el barrio Villa Juana de La Banda.

Participaron autoridades de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Domingo A. Bravo”, referentes de instituciones intermedias, socios, docentes, invitados especiales y vecinos.

El encuentro comprendió la lectura y entrega de una copia del Proyecto de Declaración de Interés Educativo y Cultural de la Jornada por el “Día de la Cultura Quichua Santiagueña”, emitido por el Honorable Concejo Deliberante de La Banda.

Lectura de una poesía a modo de homenaje a la Profesora María Inés Bravo de Gentile, hija del profesor Domingo Bravo, a cargo de la profesora Elizabeth Gorosito; Semblanza de Don Sixto Palavecino, a cargo de la profesora Alicia Pereira

Y las actuaciones de los alumnos de la Escuela de Arte y Cultura con Inclusión Educativa "Sixto Palavecino" de La Banda y el dúo Quichua Manta y un brindis de camaradería.

En la oportunidad, el presidente de la Biblioteca Popular “Domingo A. Bravo”, Jesús Díaz, informó lo siguiente: “Este es un homenaje a Don Sixto Palavecino y a la cultura quichua santiagueña.

El 24 de abril se conmemora ese día en particular, entonces, la profesora Carmen Friedrich organizó este evento para hacer un homenaje.

En un principio íbamos a hacer una mención nada más, pero después se ha ido sumando gente y decidimos organizar este encuentro en la propia biblioteca.

De este modo, participarán docentes que realizarán lecturas de poesías y semblanzas; la Escuela Sixto Palavecino, con su academia de danzas folclóricas y el dúo Quichua Manta que cantará unas canciones en quichua.

Para esta ocasión hemos invitado a las autoridades municipales, a referentes de entidades como la Asociación Civil Sanmartiniana, el Centro Belgraniano, instituciones intermedias, socios y vecinos.

Hoy queremos transmitir la importancia de la lengua quichua que es una de las lenguas que aún sigue con vida en nuestra provincia.

Y remarcar cuál es la importancia de seguir con el legado de Don Sixto Palavecino como del profesor Domingo Bravo y otros referentes de la lengua quichua.

Agradecemos el apoyo de la municipalidad y del Honorable Concejo Deliberante de La Banda, que ha declarado a través de Interés Municipal y Cultural este encuentro a través de un proyecto de resolución”.

El Día de la Cultura Quichua Santiagueña se celebra cada 24 de abril en honor al fallecimiento del músico y defensor de la lengua, Don Sixto Palavecino.

Esta fecha busca revalorizar la lengua quichua santiagueña, la música, las tradiciones y la identidad ancestral que se mantiene viva en la provincia.