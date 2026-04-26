El comunicado de Unión Santiago tras los incidentes en el partido del Sub-15 ante Tucumán Central

El club santiagueño fijó su postura oficial luego de los graves incidentes ocurridos este domingo en el estadio Roberto Osvaldo Molinari por el Torneo Nacional Juvenil.

26/04/2026

Luego de los serios incidentes ocurridos este domingo durante el partido de la categoría Sub-15 frente a Tucumán Central, Unión Santiago emitió un comunicado oficial fijando su postura sobre lo sucedido.

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El encuentro, correspondiente a la tercera fecha del II Torneo Nacional Juvenil, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, fue suspendido a los 22 minutos del segundo tiempo cuando el equipo santiagueño se imponía por 2 a 0 y se desató una batalla campal entre jugadores de ambos planteles.

Tras los incidentes, que obligaron incluso al ingreso de asistencia médica y dejaron futbolistas heridos, el club expresó su preocupación y remarcó su rechazo a cualquier hecho de violencia.

El comunicado difundido por la institución señala textualmente:

“Desde el Club Atlético Unión Santiago lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el encuentro de la categoría Sub-15 ante Tucumán Central. Nuestra prioridad inmediata es el cuidado de los jugadores, sus familias y todos los niños y adolescentes que forman parte de nuestras divisiones formativas.

Por eso, el club ya se encuentra recabando la información correspondiente, acompañando a los involucrados y poniéndose a disposición de las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.

Rechazamos toda forma de violencia dentro y fuera de la cancha. El fútbol formativo debe ser un espacio de aprendizaje, respeto, convivencia y crecimiento.

En ese marco, la institución adoptará las medidas internas que correspondan, reforzará los protocolos de conducta y convivencia, y trabajará junto a cuerpos técnicos, familias y jugadores para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.

Unión Santiago reafirma su compromiso con la formación integral de sus jóvenes, entendiendo al deporte como una herramienta de desarrollo humano, educativo y social.”

Ahora se espera el informe arbitral y la resolución que pueda tomar el Consejo Federal respecto al partido suspendido y las posibles sanciones derivadas de los graves hechos registrados en el estadio Roberto “Tito” Molinari.