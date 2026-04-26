El comunicado de Unión Santiago tras los incidentes en el partido del Sub-15 ante Tucumán Central

El club santiagueño fijó su postura oficial luego de los graves incidentes ocurridos este domingo en el estadio Roberto Osvaldo Molinari por el Torneo Nacional Juvenil.
Luego de los serios incidentes ocurridos este domingo durante el partido de la categoría Sub-15 frente a Tucumán Central, Unión Santiago emitió un comunicado oficial fijando su postura sobre lo sucedido.
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El encuentro, correspondiente a la tercera fecha del II Torneo Nacional Juvenil, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, fue suspendido a los 22 minutos del segundo tiempo cuando el equipo santiagueño se imponía por 2 a 0 y se desató una batalla campal entre jugadores de ambos planteles.
Tras los incidentes, que obligaron incluso al ingreso de asistencia médica y dejaron futbolistas heridos, el club expresó su preocupación y remarcó su rechazo a cualquier hecho de violencia.
El comunicado difundido por la institución señala textualmente:
“Desde el Club Atlético Unión Santiago lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el encuentro de la categoría Sub-15 ante Tucumán Central. Nuestra prioridad inmediata es el cuidado de los jugadores, sus familias y todos los niños y adolescentes que forman parte de nuestras divisiones formativas.
Por eso, el club ya se encuentra recabando la información correspondiente, acompañando a los involucrados y poniéndose a disposición de las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.
Rechazamos toda forma de violencia dentro y fuera de la cancha. El fútbol formativo debe ser un espacio de aprendizaje, respeto, convivencia y crecimiento.
En ese marco, la institución adoptará las medidas internas que correspondan, reforzará los protocolos de conducta y convivencia, y trabajará junto a cuerpos técnicos, familias y jugadores para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.
Unión Santiago reafirma su compromiso con la formación integral de sus jóvenes, entendiendo al deporte como una herramienta de desarrollo humano, educativo y social.”
Ahora se espera el informe arbitral y la resolución que pueda tomar el Consejo Federal respecto al partido suspendido y las posibles sanciones derivadas de los graves hechos registrados en el estadio Roberto “Tito” Molinari.