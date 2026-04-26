Megaoperativo en Añatuya: cayeron dos acusados de vender objetos robados

El procedimiento permitió secuestrar celulares, herramientas y otros objetos sustraídos que eran comercializados en distintos puntos de la ciudad.

26/04/2026

En un megaoperativo, la Comisaría 41 desbarató una red de venta de objetos robados en el Barrio Obrero. Hay dos detenidos y se recuperó desde tecnología hasta herramientas de trabajo.

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Lo que comenzó como una serie de denuncias aisladas terminó revelando un sistemático circuito de robos y ventas a "precios de oferta". En las últimas horas, efectivos de la Sección Robo y Hurto de la Comisaría 41 lograron asestar un duro golpe a la delincuencia local tras una minuciosa investigación que culminó con la detención de dos peligrosos malvivientes y el secuestro de diversos bienes.

La clave del éxito policial estuvo en el seguimiento de los objetos robados. Los delincuentes, identificados como de apellido Sosa —ambos con un frondoso prontuario delictivo—, se dedicaban a "liquidar" lo robado en distintos puntos de la ciudad a precios irrisorios, aprovechándose de la buena fe (o la imprudencia) de los vecinos.

El despliegue policial recorrió varios puntos estratégicos. Primer en el Barrio Obrero una vecina entregó voluntariamente un celular Xiaomi Redmi A5. Confesó haberlo comprado por una "ínfima suma" a uno de los sospechosos.

Luego sobre calle Martín Fierro, del mismo barrio, se recuperó un hacha, vendida por el segundo involucrado por apenas "unos pocos pesos".

Mientras que desde un domicilio de calle Pedro J. Lami los uniformados secuestraron una garrafa de 10 kilos, un elemento esencial que había sido comercializado a un precio sospechosamente accesible.

Finalmente en calle Moreno un hombre hizo entrega de una amoladora profesional, la cual admitió haber comprado hace dos meses bajo la misma modalidad de "remate".

Tras el operativo, la Dra. Cecilia Rimini, fiscal interviniente, ordenó el secuestro inmediato de los elementos y el inicio de las actas de reconocimiento para que los bienes vuelvan a sus legítimos dueños.

Ambos sujetos vinculados a las ventas ya se encuentran tras las rejas. La policía no descarta que existan más damnificados y se espera que, con la detención de los Sosa, se esclarezcan otros hechos ilícitos ocurridos en la zona en las últimas semanas.