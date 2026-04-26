Junicar, Brian Sarmiento y Danelik protagonizaron un fuerte cruce en Gran Hermano 2026: "A llorar al campito"

Gritos, chicanas y amenazas de juego marcaron una tensa jornada dentro de la casa más famosa del país.

26/04/2026

La convivencia volvió a estallar en Gran Hermano 2026 (Telefe) luego de una intensa discusión que tuvo como protagonistas a Junicar, Brian Sarmiento y Danelik, en medio de provocaciones cruzadas, gritos y duras acusaciones.

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Todo comenzó cuando el actor mantenía una conversación con Manu y Naza, quienes le aconsejaban no engancharse con ciertas actitudes de otros jugadores. Al advertir la situación, Brian Sarmiento lanzó una frase que encendió la polémica: “Decile qué tiene que hacer, lo están coacheando”.

La reacción de Junicar fue inmediata. A los gritos, rechazó que alguien le marcara el camino dentro del reality y apuntó directamente contra el exfutbolista. “¡Tirás un palito y te vas corriendo! Bancátela, si decís las cosas bancátela”, disparó.

Lejos de calmar las aguas, Brian respondió con ironía: “Llegaste a tu tope, encima entraste como un campeón”. Sin embargo, el actor retrucó con otra frase filosa: “Si te duele lo que pasó el lunes, a llorar al campito”.

La tensión siguió escalando y derivó en cuestionamientos personales. En tono sarcástico, Brian lo aplaudió y le consultó si tenía amigos verdaderos fuera de la casa. Junicar no dudó en contestar: “Tengo un montón, a vos no te incumbe lo que pasa en el afuera”.

Mientras se desarrollaba la discusión, Danelik, que observaba la escena desde el living, comenzó a pasearse con un preservativo inflado como si fuera un globo. Molesto por la situación, el actor le pidió que no lo tocara con eso.

Más tarde, ya en el espacio de streaming interno que tienen los jugadores, la participante redobló la apuesta y expresó toda su bronca. “Lo peor que puede haber hecho este pendejo fue querer meterse conmigo”, lanzó sin filtros.

Además, dejó en claro que el enfrentamiento recién comienza y prometió no dejar pasar lo ocurrido. “Conmigo perdió y lo voy a molestar hasta que me canse… Que comience el juego, chicos”, sentenció.