Sarmiento consiguió un valioso empate ante Bartolomé Mitre en Misiones

El Profe volvió al ruedo en el Torneo Federal A con una igualdad sin goles en su visita a Posadas.

26/04/2026

Sarmiento de La Banda consiguió un valioso empate 0 a 0 frente a Bartolomé Mitre en su visita a Posadas, por la sexta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto bandeño volvió al ruedo luego de haber cumplido con la fecha libre y tenía una dura prueba ante el entonces líder de la Zona 2, que finalmente perdió esa condición tras el triunfo de Juventud Antoniana en Chaco.

Un punto importante en una cancha difícil

El equipo dirigido por Víctor Riggio hizo su negocio y logró sostener el empate en un escenario siempre complicado, frente a un rival que llegaba atravesando un gran presente.

Si bien Sarmiento todavía no pudo conseguir su primera victoria en el certamen, el punto conseguido le permite seguir sumando y mirar con mayor optimismo lo que viene.

El Profe mostró solidez y carácter para llevarse una igualdad importante fuera de casa.

Lo que viene

En la próxima jornada, Sarmiento tendrá una nueva oportunidad para ir en busca de su primer triunfo en el campeonato.

Será como local frente a Defensores de Puerto Vilelas, equipo que este domingo cayó en su cancha ante Juventud Antoniana.

El elenco bandeño intentará hacerse fuerte en casa y transformar este empate en Posadas en un punto de partida para empezar a escalar en la tabla.