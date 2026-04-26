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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ABR 2026 | 16º
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Central Argentino imparable: le ganó a Instituto Deportivo Santiago y suma puntaje ideal

El elenco de Pablo Ledesma se impuso por 1 a 0 en el Osvaldo Juárez y mira a todos desde arriba en la Zona Banda.

26/04/2026

Central Argentino ratificó su gran presente al derrotar por 1 a 0 a Instituto Deportivo Santiago, en el marco de una nueva jornada de la Liga Santiagueña de Fútbol, y continúa con puntaje ideal en el certamen.

El único gol del encuentro lo convirtió Franco Orieta, quien le dio al Albo una victoria trabajada que le permite sostener su racha perfecta en el inicio del torneo. El equipo mostró solidez y supo manejar el resultado ante un rival que aún no logra hacer pie.

Con este triunfo, Central Argentino se mantiene como líder con 9 puntos, mientras que Instituto Santiago sigue sin sumar en sus dos presentaciones y comienza a complicarse en la tabla.

En la próxima fecha, el puntero se medirá ante Vélez de San Ramón, mientras que Instituto Deportivo Santiago buscará recuperarse cuando enfrente a Sarmiento. En Reserva, también fue triunfo de Central Argentino, que se impuso por 3 a 1.

Resultados:

  • Central Córdoba 2-0 Comercio
  • Estudiantes 0-1 Yanda FC
  • Agua y Energía 1-0 Villa Unión
  • Independiente de Beltrán 1-2 Defensores de Forres
  • Sportivo Fernández 6-2 Unión de Beltrán
  • Independiente de Fernández 1-0 Atlético Forres
  • Central Argentino 1-0 Instituto Deportivo Santiago

Sigue el lunes

La fecha continuará el lunes 27 con otros dos encuentros.

Güemes recibirá a Unión Santiago en su estadio, también a puertas cerradas, mientras que Sarmiento de La Banda será local frente a Banfield.

La programación será:

  • Güemes vs. Unión Santiago
    Cancha de Club Atlético Güemes
    Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
    A puertas cerradas
  • Sarmiento (LB) vs. Banfield
    Cancha de Sarmiento
    Reserva: 14.30 | Primera: 16.30
    Público local

Foto: Prensa Central Argentino

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