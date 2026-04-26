VIDEO: el momento en que salió fuego del auto de Alpine con el que Franco Colapinto corrió en su exhibición

El Lotus E20 sufrió un pequeño incendio en la última vuelta del evento en la Ciudad de Buenos Aires.

26/04/2026

Franco Colapinto protagonizó una jornada histórica este domingo en Buenos Aires, pero también vivió un pequeño susto durante la tercera y última vuelta de su exhibición en Palermo.

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Mientras giraba a bordo del Lotus E20 de Alpine F1 Team, se registró un pequeño incendio en la parte trasera del monoplaza, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Afortunadamente, el incidente fue controlado de inmediato por la escudería y no pasó a mayores.

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Un susto en medio de una fiesta histórica

Tras descender del auto, Colapinto se dirigió directamente a un camión para saludar a los miles de fanáticos que lo acompañaron desde temprano y le brindaron su apoyo durante toda la jornada.

Lejos de la preocupación, el piloto se mostró tranquilo y continuó disfrutando de una exhibición que quedará en la memoria del automovilismo argentino.

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La jornada había comenzado minutos antes de las 13, cuando Franco salió por primera vez al circuito callejero montado en Palermo a bordo del Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, ploteado con los colores actuales de Alpine.

Buenos Aires vibró con Colapinto

La presencia del argentino en pista desató la locura entre los fanáticos.

Además del impactante rugido del motor V8, Colapinto regaló aceleraciones a fondo, varios trompos y maniobras que hicieron vibrar a una multitud que colmó las calles porteñas.

Más tarde, el pilarense también protagonizó uno de los momentos más emotivos del día al subirse a la histórica Mercedes-Benz W196, la legendaria “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio.

Con una réplica del casco del “Chueco”, dio varias vueltas en homenaje al quíntuple campeón del mundo y hasta firmó el auto al finalizar.

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“Es un sueño hecho realidad”

Más de 500 mil personas se acercaron hasta Palermo para vivir la exhibición, algo que emocionó profundamente al piloto argentino.

“Estoy muy contento. ¿500 mil personas? ¿Ya tantas hay? Increíble, una locura. Gracias por venir a todos. Es un sueño hecho realidad”, expresó Colapinto minutos antes de salir a la pista.

El pequeño incendio quedó solo como una anécdota dentro de una jornada inolvidable, donde Franco volvió a demostrar por qué ilusiona a todo un país.