Detienen a hombre por amenazar con un arma a una mujer en Jujuy

Un hombre fue detenido en Jujuy tras amenazar a una mujer con un arma de fuego y agredir a otro hombre, gracias a un llamado al 911 que alertó sobre el incidente violento.

26/04/2026

Un sujeto fue detenido tras protagonizar un violento episodio en un barrio capitalino de Jujuy, donde amenazó de muerte a una mujer con un arma de fuego y agredió a golpes a otro hombre.

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De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el lamentable hecho tuvo lugar el pasado jueves alrededor de las 22.50 en la calle Gaspar Rosso, ubicada en el barrio Coronel Arias.

En esas circunstancias, un llamado telefónico alertó al Sistema de Emergencias 911 sobre un hecho de violencia de género en progreso, lo que llevó a una comisión de efectivos de la Seccional 31° a actuar de inmediato.

Al llegar al lugar, los agentes observaron que una pareja solicitaba asistencia y acusaban a un hombre de haber protagonizado un episodio violento. Por tal motivo, procedieron a reducir y esposar al inculpado.

Posteriormente, se entrevistaron con la mujer, quien relató haber sido amenazada de muerte con un arma de fuego por el aprehendido. Asimismo, un hombre que presentaba signos de agresión manifestó que el inculpado lo atacó a golpes.

Los efectivos policiales efectuaron una requisa al inculpado y descubrieron que entre sus prendas de vestir tenía un arma de fuego calibre 22, con un cargador que contenía ocho cartuchos, la cual fue secuestrada por personal del departamento de Criminalística.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención y traslado del irascible protagonista a la Seccional 31°, donde finalmente quedó alojado a disposición de la Justicia.