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El municipio realizó un taller de prevención de consumo en el barrio IV Centenario

La actividad estuvo destinada a padres y abordó herramientas para acompañar a hijos en situación de consumo.

26/04/2026

La Dirección de Prevención en Adicciones de la municipalidad de La Banda, brindó un taller denominado “Tu hijo ya no es un niño”, destinado a padres con hijos en situación de consumo.

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Esta actividad se llevó a cabo el día viernes en el barrio IV Centenario de la ciudad de La Banda y contó con la participación y colaboración de integrantes de la ONG “Niños de Cristo”.

Cabe destacar que esta actividad se desarrolló en el marco del convenio establecido recientemente entre el municipio de La Banda y el Concilio Internacional de Pastores y Capellanía Cristiana.

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