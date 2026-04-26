El municipio acompañará el "1° Encuentro de Emprendedores Cristianos" en la ciudad de La Banda

La actividad se realizará el lunes 27 en Av. San Martín y reunirá a emprendedores con propuestas de productos, servicios y capacitaciones.

26/04/2026

La Municipalidad de La Banda a través de la Oficina de Culto acompañará el "1° Encuentro de Emprendedores Cristianos" que se realizará el lunes 27 a partir de las 18.30hs en Av. San Martín N° 758.

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Dicho encuentro es organizado por el Ministerio "Jesús es la Roca" perteneciente a la Asociación Evangélica "Asamblea de Dios" y tiene el objetivo de impulsar el desarrollo económico local, ofreciendo un espacio para que miembros de esta congregación exhiban productos, artesanías, comida y servicios.

Desde la organización del evento señalaron que es importante que los vecinos bandeños apoyen a los emprendedores porque ellos al vender sus productos generan un ingreso económico para sus familias teniendo en cuenta el difícil contexto financiero que se vive en el país.

Asimismo, se indicó que durante el encuentro se dictarán talleres de manera gratuita sobre temáticas como: carpintería, repostería y huertas familiares.

De esta manera desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se continúa respaldando las actividades religiosas y sociales impulsadas desde los diferentes sectores de la comunidad bandeña.