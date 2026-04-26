Thiago Medina habló de su presente amoroso y explicó por qué elige estar solo

El ex Gran Hermano respondió preguntas de sus seguidores y dejó en claro que, tras su separación de Daniela Celis, hoy prioriza su tranquilidad y su crecimiento personal.

26/04/2026

Luego de ponerle punto final a su relación con Daniela Celis, madre de sus hijas gemelas, Thiago Medina volvió a referirse a su situación sentimental y explicó por qué actualmente prefiere mantenerse soltero.

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Durante este fin de semana, el exparticipante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores mediante una caja de preguntas, donde muchas de las consultas estuvieron vinculadas a su vida amorosa.

Ante la pregunta sobre si continúa soltero, Thiago respondió con sinceridad y aseguró que atraviesa una etapa enfocada en sí mismo. “Sí, como todos saben estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan”, expresó.

Además, adelantó que próximamente lanzará nuevos proyectos personales, despertando la curiosidad de sus fanáticos.

Más tarde, otro usuario quiso saber si estaría dispuesto a comenzar una nueva relación. Lejos de cerrarse al amor, Thiago aclaró que no descarta conocer a alguien, aunque considera que este no es el momento indicado.

“Sí, obvio me encantaría, pero no en este momento. Ahora quiero estar solo y disfrutar un poco, estar con quien quiera sin tener que estar dando explicaciones”, señaló.

De esta manera, el mediático dejó en claro que hoy prioriza su libertad y bienestar personal, aunque sin cerrarle la puerta a una futura historia de amor.