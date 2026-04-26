Detuvieron a un hombre acusado de abusar y embarazar a su hija de 12 años

Un hombre de 39 años fue detenido en las últimas horas en la localidad de Loma Verde, partido bonaerense de Escobar, acusado de abusar sexualmente de su hija de 12 años y embarazarla. El sospechoso permanecía prófugo desde que fue denunciado por la madre de la menor.

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Fuentes policiales identificaron al imputado como Fernando Nelson Peruano, quien fue capturado por efectivos de la SubDDI de Escobar luego de una serie de tareas de inteligencia para establecer su paradero.

La investigación comenzó cuando la madre de la víctima llevó a la niña a un centro de salud por un malestar físico persistente. En ese contexto, durante la atención médica, la menor habría relatado que era víctima de abusos cometidos por su padre.

De inmediato se activaron los protocolos de intervención y los estudios médicos confirmaron que la adolescente cursa un embarazo de aproximadamente tres meses.

Tras conocerse la denuncia, el acusado abandonó su vivienda y quedó prófugo.

Con intervención judicial, los pesquisas iniciaron tareas de rastreo que permitieron determinar que el hombre se escondía en una vivienda de la zona de Loma Verde.

Ante esa situación, los efectivos montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar corriendo, aunque fue reducido a pocos metros y finalmente detenido.

Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.