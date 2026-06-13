Tras una serie de allanamientos, recuperaron $4 millones que le robaron a un transportista cordobés

La víctima había sufrido el robo de una mochila con dinero en efectivo y cheques mientras realizaba una entrega en la Capital. La investigación permitió identificar a los presuntos autores y recuperar gran parte del botín.

Hoy 19:26

Un importante procedimiento policial permitió recuperar cuatro millones de pesos que habían sido robados días atrás a un joven transportista oriundo de Córdoba, quien fue víctima de un audaz golpe mientras realizaba una entrega de mercadería en la ciudad Capital.

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La investigación estuvo a cargo de personal de la División Robo y Hurto, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, y se inició tras la denuncia presentada por un joven de 24 años, domiciliado en la ciudad cordobesa de Jesús María.

Según manifestó el damnificado, el hecho ocurrió alrededor de las 19.40 cuando estacionó su camión Ford Transit sobre Avenida Aguirre, entre Rioja y San Juan, para descargar mercadería en un comercio de la zona.

Al regresar al vehículo, descubrió que desconocidos habían sustraído una mochila que contenía entre 4 y 6 millones de pesos en efectivo, otros 300 mil pesos correspondientes a una recaudación y varios cheques de terceros.

Lo llamativo del caso fue que el rodado no presentaba daños ni signos de violencia, pese a que el conductor aseguró haber activado los sistemas de cierre y alarma antes de descender.

Testigos indicaron que los autores del robo serían dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes escaparon rápidamente hacia el sector sur de la ciudad tras concretar el ilícito.

A partir de allí, los investigadores comenzaron un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad y lograron identificar el vehículo utilizado en el hecho: una motocicleta Honda Biz negra de 125 cilindradas con llantas de aleación.

Con esos datos, los efectivos pudieron establecer la identidad de los presuntos involucrados y los domicilios vinculados a la investigación. Posteriormente, la Justicia autorizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores de la Capital: uno en el barrio Don Bosco III, otro en Santa Rosa de Lima y dos en el barrio General Paz.

El resultado más importante se produjo en una vivienda del barrio General Paz, donde los policías encontraron aproximadamente cuatro millones de pesos en efectivo, distribuidos en fajos de billetes de 20 mil pesos.

Todo el dinero recuperado fue secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúan las tareas para localizar a los sospechosos y avanzar con sus detenciones.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, ya que los pesquisas buscan recuperar el resto del dinero sustraído y esclarecer completamente la maniobra delictiva.