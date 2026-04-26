Alta calificación de los pilotos a las pruebas libres en Termas de Río Hondo

Con un tiempo ideal, la jornada final dejó elogios de competidores de toda la región y confirmó el interés por volver en las próximas fechas.

26/04/2026

La jornada final de pruebas libres en el Autódromo Termas de Río Hondo se desarrolló bajo un marco climático ideal: temperatura agradable, cielo despejado y casi sin viento, condiciones que permitieron aprovechar al máximo cada salida a pista. El escenario volvió a estar a la altura de un circuito internacional y fue uno de los grandes protagonistas del día.

Pilotos provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina giraron durante toda la jornada y coincidieron en remarcar el excelente estado del trazado, destacando la seguridad y la calidad de sus instalaciones. Las sensaciones fueron más que positivas, sobre todo para quienes experimentaron por primera vez lo que significa rodar en un circuito de nivel mundial.

Entre los testimonios más repetidos, varios participantes subrayaron que “aprender a correr en una pista como esta te hace las cosas mucho más fácil”, reflejando el impacto que genera el autódromo en pilotos debutantes y experimentados. De hecho, muchos de ellos ya comprometieron su presencia para las próximas convocatorias previstas para junio y septiembre, lo que reafirma el crecimiento de estas actividades.

El cierre de la jornada tuvo una imagen que resumió el espíritu del evento: todos los pilotos reunidos en la pista junto a sus motos, en una foto grupal que marcó el final de otra exitosa experiencia en Termas, consolidando al circuito como un punto de referencia en la región.