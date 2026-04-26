Revelaron que el detenido por el tiroteo en la Casa Blanca envió una carta a su familia antes del ataque

El documento, de más de mil palabras, fue entregado al FBI por la hermana del sospechoso. Allí señalaba como objetivos a funcionarios del gobierno de Donald Trump.

26/04/2026

Nuevos detalles salieron a la luz sobre el hombre detenido por el tiroteo durante la cena de periodistas en la Casa Blanca, luego de que agentes del FBI confirmaran que envió un extenso manifiesto a su familia minutos antes de concretar el ataque.

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El acusado fue identificado como Cole Tomas Allen, quien redactó un texto de más de 1000 palabras en el que explicaba sus motivaciones, pedía disculpas a personas cercanas y apuntaba directamente contra integrantes de la administración de Donald Trump.

Según trascendió, el escrito fue dado a conocer por medios estadounidenses y posteriormente entregado a las autoridades por Avriana Allen, hermana del sospechoso.

Qué decía el manifiesto

En el inicio del documento, Allen se disculpaba con sus padres, familiares y allegados por haber ocultado sus verdaderos planes antes de viajar.

También expresó arrepentimiento por haber puesto en riesgo a trabajadores del hotel, pasajeros con los que compartió trayectos y otras personas ajenas al objetivo del ataque.

Sin embargo, más adelante justificó su accionar con fuertes acusaciones dirigidas al mandatario y sostuvo que ya no estaba dispuesto a permitir determinadas conductas por parte de sus representantes políticos.

Funcionarios marcados como “objetivos”

De acuerdo con la investigación, en el texto Allen identificó como blancos potenciales a distintos sectores vinculados al gobierno y detalló incluso a quiénes consideraba prioritarios y a quiénes no.

Además, habría mencionado medidas para reducir víctimas colaterales, aunque dejó entrever que estaba dispuesto a avanzar si encontraba resistencia.

Críticas a la seguridad del evento

Otro tramo del manifiesto estuvo centrado en cuestionar los controles de seguridad en el Washington Hilton, hotel donde se alojó y donde se desarrollaba la tradicional cena de periodistas.

Allí describió que esperaba mayores medidas preventivas y afirmó que pudo ingresar sin obstáculos, cuestionando la falta de controles internos.

La investigación sigue abierta

Fue la hermana del acusado quien entregó una copia del documento a los investigadores y además informó que Allen había adquirido dos pistolas y una escopeta, armas que presuntamente mantenía ocultas en la vivienda de sus padres.

Mientras continúa la pesquisa, las autoridades buscan determinar si actuó solo, cómo logró avanzar con su plan y si existieron señales previas que pudieron haber evitado el hecho.