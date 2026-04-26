Franco Colapinto desató una fiesta en Buenos Aires ante más de 500 mil personas y pidió por la vuelta de la Fórmula 1

El piloto argentino vivió una jornada histórica en Palermo con exhibiciones en el Lotus E20, la Flecha de Plata de Fangio y un emotivo mensaje final para los fanáticos.

26/04/2026

Franco Colapinto protagonizó este domingo una jornada inolvidable en la Ciudad de Buenos Aires al realizar su primera exhibición en Argentina desde que compite como piloto de Fórmula 1.

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Más de 500 mil personas se acercaron al barrio porteño de Palermo para vivir una verdadera fiesta del automovilismo, en un evento histórico que tuvo emoción, velocidad y un fuerte pedido del pilarense: el regreso de la máxima categoría al país.

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Una apertura a pura emoción

La exhibición comenzó con una presentación especial de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, que abrió oficialmente la jornada y le dio paso a una entrevista en vivo con Colapinto.

Allí, el piloto pudo reencontrarse cara a cara con su público por primera vez desde su llegada a la elite del automovilismo mundial.

Luego llegó otro momento artístico destacado con el show de Soledad Pastorutti, antes de que Franco saliera por primera vez a pista.

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El rugido del Lotus E20

El gran espectáculo mecánico comenzó con los primeros giros de Colapinto a bordo del histórico Lotus E20, ploteado con el livery actual de Alpine F1 Team.

El sonido del motor V8 y las maniobras del argentino encendieron la locura de los fanáticos, que coparon cada rincón del circuito callejero montado en Palermo.

El homenaje más emotivo: la Flecha de Plata

El último show musical estuvo a cargo de Luck Ra, que sirvió como previa para uno de los momentos más especiales de toda la jornada.

Franco se subió a la histórica Mercedes-Benz W196, la legendaria “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio fue campeón del mundo.

La escena emocionó a los fanáticos y también al propio Colapinto, que cumplió el sueño de manejar uno de los autos más emblemáticos de la historia del automovilismo argentino.

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El pedido final: que vuelva la Fórmula 1

Tras el homenaje al “Chueco”, Franco volvió al Lotus E20 para realizar los últimos giros del evento y cerrar la jornada con las ruedas literalmente prendidas fuego.

Luego dejó los autos de competición para subirse a un micro descapotable desde donde saludó a la multitud y dejó un mensaje claro.

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“Tenemos que volver al calendario de la Fórmula 1. Somos el mejor país del mundo y está bueno que lo demostremos así. Estoy muy feliz, gracias a todos por venir”, expresó.

El sueño de ver nuevamente un Gran Premio en Argentina volvió a tomar fuerza. Y Colapinto, una vez más, fue el gran protagonista.