Alice Walton establece una escuela de medicina gratuita en Estados Unidos

La Alice Walton School of Medicine, inaugurada por Alice L. Walton en Bentonville, Arkansas, ofrece educación médica gratuita a las primeras cinco promociones, eliminando las barreras económicas para futuros médicos.

Hoy 07:01

Alice L. Walton, heredera de Walmart, ha inaugurado la Alice Walton School of Medicine en Bentonville, Arkansas, con el objetivo de transformar la educación médica en Estados Unidos. La propuesta de esta institución es clara: eliminar las barreras económicas que enfrentan los nuevos médicos. Por ello, las primeras cinco promociones de estudiantes podrán estudiar sin pagar matrícula.

Walton, hija del fundador de Walmart, Sam Walton, ha sido reconocida por su filantropía, enfocándose en iniciativas que promueven el arte, la educación y ahora la salud. Su compromiso con el bienestar social se refleja en la creación de esta escuela, la cual busca ofrecer una educación médica accesible y humana.

La Alice Walton School of Medicine abrió sus puertas el 14 de julio de 2025, recibiendo a 48 estudiantes en un campus diseñado por Polk Stanley Wilcox Architects. Este espacio combina laboratorios modernos y jardines en la azotea, fomentando un entorno que apoya tanto el aprendizaje como el bienestar de los alumnos.

El plan de estudios de la escuela se centra en la salud integral, integrando la medicina basada en evidencia con aspectos de prevención, nutrición y salud mental. Los estudiantes recibirán más de 50 horas de formación sobre hábitos saludables, lo que les permitirá desarrollar no solo habilidades clínicas, sino también empatía en su práctica médica.

La exención de matrícula se aplicará a las primeras cinco cohortes, permitiendo a muchos jóvenes formarse sin la carga de deudas estudiantiles. Este enfoque inclusivo busca atraer a un talento diverso y comprometido, reforzando así la igualdad de oportunidades en la profesión médica.

La escuela ha obtenido acreditación preliminar de la LCME, lo que permitirá a sus egresados realizar residencias y ejercer la medicina. La decana fundadora, la oncóloga Dra. Sharmila Makhija, lidera una institución que colabora con redes clínicas y universidades de prestigio, promoviendo rotaciones que acercan a los estudiantes a la realidad del paciente.

Esta iniciativa se integra al Heartland Whole Health Institute, respaldado por la Alice L. Walton Foundation, que busca rediseñar la atención médica con un enfoque centrado en el paciente. Colaboraciones con Mercy y Cleveland Clinic están en marcha para desarrollar un campus que incluirá un centro cardiovascular y servicios ambulatorios, conectando educación, investigación y atención clínica.

La Alice Walton School of Medicine tiene el potencial de transformar la formación médica en Arkansas y más allá. Su combinación de matrícula gratuita, un currículo innovador y prácticas tempranas establece un nuevo estándar en la educación médica, posicionando a Arkansas como un polo de salud en el país.