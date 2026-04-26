Una familia resultó gravemente herida tras volcar sobre Ruta 89

El hecho se produjo alrededor de las 7.30, a la altura de la localidad de Yuchán, en el departamento Juan F. Ibarra.

26/04/2026

Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este domingo sobre la Ruta Nacional N° 89, a la altura de la localidad de Yuchán, en el departamento Juan F. Ibarra, donde un automóvil terminó volcando por motivos que son materia de investigación.

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El hecho se produjo alrededor de las 7.30, cuando por causas que aún no fueron determinadas el rodado perdió el control y quedó siniestrado a un costado del camino.

Hasta el lugar acudió personal de los Bomberos Voluntarios de Quimilí, que llevó adelante tareas de rescate y asistencia para los ocupantes del vehículo.

Según se informó, en el automóvil viajaba una familia oriunda de la provincia de Misiones, cuyos integrantes sufrieron lesiones y recibieron atención en el lugar por parte de los servicios de emergencia que trabajaron en la zona.

Además de los bomberos, intervinieron otros equipos de asistencia para colaborar con el operativo desplegado tras el vuelco. Mientras tanto, se busca establecer cómo se produjo el siniestro.