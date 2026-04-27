Detienen a siete vendedores de drogas en Recreo, Santa Fe

Un operativo policial en Recreo, Santa Fe, resultó en la detención de siete sospechosos de narcotráfico tras meses de investigación.

Hoy 04:43

En la tarde del pasado sábado, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un operativo en la ciudad de Recreo, donde se realizaron seis allanamientos que resultaron en la aprehensión de siete individuos, implicados en la comercialización de estupefacientes.

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Este operativo fue el resultado de una investigación exhaustiva que se extendió por varios meses, durante la cual se llevaron a cabo escuchas telefónicas, fotografías y filmaciones que documentaron las actividades delictivas de los sospechosos.

Los allanamientos, realizados por la División Microtráfico del Departamento Operativo Región I, se ejecutaron en el marco de distintas causas por infracción a la ley provincial de Microtráfico N° 14.239.

Los detenidos incluyen a tres mujeres y cuatro hombres, mientras que otras cuatro personas fueron notificadas y quedaron en libertad, a la espera de la evolución de la investigación.

Durante las requisas, se secuestraron más de 150 gramos de cocaína, parte de ella fraccionada para su venta, y más de 1,3 kilogramos de marihuana en diversas presentaciones, así como plantas de cannabis.

Además, los agentes hallaron en los domicilios dos balanzas de precisión, recortes y otros elementos utilizados comúnmente para el fraccionamiento de drogas, lo que sugiere una operativa vinculada al narcomenudeo.

El operativo culminó con el secuestro de $1.877.950 en efectivo, un arma de fuego calibre 9 milímetros con municiones, y varios dispositivos electrónicos, lo que ha sido considerado evidencia crucial para la investigación en curso.