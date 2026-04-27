Por qué debes alejar ciertos objetos del dormitorio según el Feng Shui

Expertos en Feng Shui advierten sobre la influencia negativa de ciertos objetos comunes en la calidad del sueño y el bienestar emocional en el dormitorio.

Hoy 07:12

Los especialistas en Feng Shui han señalado la importancia de crear un ambiente propicio para el descanso en el dormitorio. Este espacio debe estar diseñado para promover la energía “yin”, que está relacionada con la tranquilidad y la recuperación.

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Sin embargo, la presencia de dispositivos electrónicos como celulares, laptops y tablets puede alterar este equilibrio. Estos objetos generan lo que se conoce como “ruido energético”, lo que dificulta la relajación mental y el descanso adecuado.

Aun cuando estos dispositivos se encuentren en modo silencio, su proximidad puede mantener el cerebro en un estado de alerta, perjudicando la calidad del sueño y provocando noches más livianas y fragmentadas.

Además, los aparatos electrónicos aportan una energía “yang”, que es intensa y activa, lo que contrasta con la atmósfera deseada en un entorno de descanso. Esto no solo repercute en el sueño, sino que también puede llevar a una sensación de cansancio durante el día.

El Feng Shui también recomienda mantener la mesa de luz despejada. La acumulación de objetos y el desorden, especialmente elementos relacionados con el estrés laboral, pueden obstruir el flujo de energía y generar inquietud en el ambiente.

Se sugiere adoptar una estética sencilla en el dormitorio: una lámpara de luz cálida, un libro o algún objeto que evoque tranquilidad. Esto ayuda a crear un entorno que invite a bajar el ritmo y favorezca un descanso reparador.

Por lo tanto, es fundamental comenzar por lo básico y revisar los objetos que nos acompañan durante la noche. La elección de lo que tenemos a nuestro alrededor puede ser clave para restaurar el equilibrio en nuestro espacio de descanso.