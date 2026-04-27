Termas de Río Hondo se prepara para la lluvia: pronóstico incierto para hoy Lunes 27 de abril de 2026

El clima en Termas de Río Hondo presenta hoy condiciones de cielo cubierto y temperaturas frescas. Se anticipan lluvias moderadas a intervalos a lo largo del día.

Hoy 08:02

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo un cielo cubierto que indica la llegada de lluvias moderadas. La temperatura actual es de 14.2 °C, con una sensación térmica apenas inferior de 13.8 °C.

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La humedad en el ambiente está en un 55%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla desde el este-sureste a 9 km/h, aportando un leve movimiento en el aire.

Para el pronóstico de hoy, se espera que las lluvias se presenten a intervalos a lo largo del día, con una mínima de 11.7 °C y una máxima de 13.4 °C. Los termenses deberían prepararse para un día muy variable en cuanto a condiciones climáticas.

El martes 28 de abril, el clima mejorará ligeramente, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 10.8 °C y 18.1 °C. Este cambio permitirá un respiro a los habitantes de la ciudad.

El miércoles 29 de abril, se prevé un día soleado con temperaturas más agradables, con mínimas de 9.7 °C y máximas alcanzando los 21 °C. Sin embargo, hoy los termenses deben estar atentos a las lluvias que podrían afectar sus actividades diarias.