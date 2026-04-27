Milei, Macri y Bullrich coinciden este lunes en la cena anual de la Fundación Libertad

El Presidente será el orador principal ante más de mil empresarios, políticos e intelectuales, en una noche marcada por la expectativa de un posible cruce con el líder del PRO.

Hoy 09:11

En una jornada cargada de expectativa política, el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exmandatario Mauricio Macri coincidirán este lunes en la tradicional cena anual de la Fundación Libertad, uno de los eventos liberales más importantes del país.

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El encuentro se realizará en el predio de Parque Norte, reunirá a más de mil empresarios, dirigentes políticos e intelectuales, y tendrá a Milei como principal protagonista, ya que será el encargado de cerrar la noche con una disertación prevista para las 20.45.

La actividad comenzará a las 19 y contará también con la participación virtual de la dirigente venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, además del ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa.

Entre los asistentes estarán también figuras del oficialismo como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y varios integrantes del Gabinete nacional, entre ellos Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y Mario Lugones.

Sin embargo, gran parte de la atención estará puesta en un posible cruce entre Milei y Mauricio Macri, quien en las últimas semanas volvió a elevar su perfil político con una gira por distintas provincias y declaraciones que reavivaron especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027.

Aunque el expresidente continúa respaldando públicamente al Gobierno, también remarcó que el PRO debe “señalar lo que está mal” dentro de la gestión libertaria y definió a su espacio como “el próximo paso”.

En la Casa Rosada, en tanto, relativizan cada vez más el peso político de Macri y no descartan disputar en el futuro el principal bastión del PRO: la Ciudad de Buenos Aires.

En ese escenario, también genera expectativa un eventual cara a cara entre Macri y Patricia Bullrich, cuyo distanciamiento se profundizó tras las elecciones presidenciales de 2023.