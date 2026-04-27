El Gobierno se prepara para una semana decisiva con Adorni bajo presión en Diputados

El presidente Javier Milei acompañará al jefe de Gabinete en el Congreso, donde deberá responder más de 2.200 preguntas y afrontar los cuestionamientos por distintas causas judiciales.

Hoy 07:49

El Gobierno nacional se prepara para afrontar una semana clave, con el foco puesto en la presentación que realizará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este miércoles en la Cámara de Diputados, donde brindará su primer informe de gestión en medio de cuestionamientos políticos y causas judiciales que generan fuerte presión sobre el oficialismo.

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El presidente Javier Milei ya confirmó que asistirá personalmente al Congreso para respaldar a su funcionario y seguirá la exposición desde el palco presidencial. Además, también se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La sesión aparece como una parada determinante para la administración libertaria, especialmente para Adorni, quien en las últimas semanas bajó considerablemente su perfil público luego de quedar envuelto en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante su exposición, deberá responder más de 2.200 preguntas formuladas por los distintos bloques legislativos, muchas de ellas vinculadas a la polémica por la criptomoneda $Libra y al presunto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Ambos casos involucran directamente a sectores cercanos al poder, incluidos los hermanos Milei y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, por lo que la jornada será observada con especial atención tanto desde el oficialismo como desde la oposición.

Desde Casa Rosada aseguran que Adorni preparó el informe junto a dos equipos: uno enfocado en la dinámica de gestión y otro en el aspecto legal, con el objetivo de responder los requerimientos judiciales y legislativos sin entrar en confrontaciones innecesarias.

A pesar de las críticas de algunos aliados, como el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien advirtió que la exposición podría transformarse en un “show innecesario”, en Balcarce 50 se muestran confiados en que la situación judicial se aclarará.

“La Justicia investigará, Manuel contestará los requerimientos y la situación se aclarará”, resumieron desde la mesa política libertaria.

Una vez superado el paso por el Congreso, el oficialismo analiza la posibilidad de que Adorni retome sus habituales conferencias de prensa, suspendidas desde hace semanas. En el entorno presidencial sostienen que su regreso mediático será clave para desactivar cuestionamientos y frenar las críticas por las restricciones al ingreso de periodistas acreditados en Casa Rosada.

Además, el jueves 30 será otra fecha importante para el Ejecutivo, ya que vencerá el plazo para que los nueve ministerios presenten sus planes de ajuste, con una meta que exige una reducción del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos de capital.

En paralelo, Milei tendrá una agenda cargada de actividad política y económica: participará de una cena en la Fundación Libertad, encabezará el debate “Keynes vs Libertad” en el Palacio Libertad y cerrará el Congreso Económico Argentino en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

La semana será determinante para medir el respaldo político del oficialismo y definir cómo seguirá la estrategia del Gobierno frente a las causas judiciales, el ajuste y la presión parlamentaria.