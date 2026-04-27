Allanan vivienda en Sáenz Peña por usurpación de título médico

La División Investigaciones Complejas del Interior de Sáenz Peña llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio San Cayetano, resultando en el secuestro de insumos sanitarios y un pedido de captura nacional para la principal investigada.

Hoy 03:16

El día viernes, personal de la División Investigaciones Complejas del Interior de Sáenz Peña ejecutó un allanamiento en una vivienda del barrio San Cayetano, en el marco de una causa por 'Supuesta Usurpación de Título y Honores', como lo estipula el artículo 247° del Código Penal Argentino.

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Durante el procedimiento, que se realizó en horas de la tarde, los agentes encontraron en el domicilio de la principal investigada diversos elementos vinculados a tareas sanitarias. Entre los objetos secuestrados se encontraban agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, sondas urinarias, jeringas y un set de infusión intravenosa.

Asimismo, se incautaron uniformes de enfermería y chaquetas médicas, junto con documentación relacionada con pacientes, lo que evidencia la actividad ilícita de la investigada en el ámbito de la salud.

En el patio de la vivienda, los agentes hallaron restos de papeles incinerados, entre los que se encontró un fragmento que contenía un sello del Ministerio de Salud Pública y la leyenda correspondiente al Hospital ‘Dr. Emilio F. Rodríguez’ de Quitilipi.

El despliegue de fuerzas culminó con un resultado positivo, lo que llevó a la fiscalía interviniente a ordenar la inserción de un pedido de aprehensión provincial y gestionar una captura nacional de la mujer investigada.

Este operativo resalta la importancia de la vigilancia en el ámbito sanitario y la necesidad de combatir la usurpación de títulos que pone en riesgo la salud pública.