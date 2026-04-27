Fallece motociclista tras accidente en Jujuy

Un motociclista de 33 años falleció en Jujuy tras un grave accidente vial ocurrido en la ruta provincial N°84, donde colisionó con dos bicicletas que transportaban a niños de 12 años.

Hoy 02:41

Un trágico suceso ocurrió en la ruta provincial N°84 de Jujuy, donde un motociclista de 33 años, identificado como Julio Emanuel Correa, falleció en el hospital 'Oscar Orías' tras sufrir graves lesiones en un choque ocurrido el pasado jueves.

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El incidente tuvo lugar cerca de la localidad de Yuto alrededor de las 18.40, cuando Correa colisionó con dos bicicletas en las que circulaban dos niños de 12 años. Este accidente ha suscitado preocupación por la seguridad vial en la región.

Según informes de las autoridades, el motociclista fue trasladado inicialmente al hospital 'San Miguel' de Yuto, pero debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al 'Oscar Orías' en Libertador General San Martín.

El deceso de Correa se produjo el sábado a las 14.50, mientras se encontraba en la unidad de terapia intensiva. Este trágico desenlace ha dejado a la comunidad consternada y ha resaltado la gravedad de los accidentes viales en la zona.

Por otro lado, uno de los niños involucrados en el accidente permanece en estado crítico en el hospital Materno Infantil 'Héctor Quintana' de la capital jujeña, debido a lesiones severas, incluyendo una fractura expuesta en la pierna izquierda.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente. Testigos han reportado que Correa se encontraba en condiciones de conducción que fueron cuestionadas tras el impacto.

Este incidente destaca la necesidad urgente de implementar medidas de seguridad vial para prevenir futuros accidentes y proteger a los más vulnerables, como los niños que utilizan bicicletas en las carreteras.