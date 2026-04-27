Incautan caballos y una vaca sueltos en Salta durante patrullajes

En un operativo de patrullaje preventivo en Salta, se incautaron cuatro caballos y una vaca sueltos en la vía pública, bajo la intervención de la Unidad Fiscal Contravencional.

Hoy 01:39

Efectivos del Departamento Caballería llevaron a cabo procedimientos en la ruta provincial 28 de Capital y en la localidad de La Merced, donde se identificó la presencia de cuatro equinos y un animal vacuno en la vía pública sin sujeción ni responsable a cargo.

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La situación representaba un riesgo para la circulación, por lo que los animales fueron incautados y trasladados a las bases de Caballería para su resguardo y cuidado adecuado.

Este procedimiento fue realizado en el marco de los patrullajes preventivos para garantizar la seguridad vial y el orden público en la región.

Intervino la Unidad Fiscal Contravencional, que se encargó de gestionar la situación legal de los animales y de los posibles responsables de su abandono.

Es importante resaltar que la presencia de animales sueltos en la vía pública constituye una infracción a la Ley Contravencional vigente, lo que puede acarrear sanciones para sus propietarios.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía que, ante situaciones similares, se comuniquen con el Sistema de Emergencias 911 para reportar la presencia de animales sueltos.