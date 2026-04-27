Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ABR 2026 | 14º
X
Regionales

Incautan caballos y una vaca sueltos en Salta durante patrullajes

En un operativo de patrullaje preventivo en Salta, se incautaron cuatro caballos y una vaca sueltos en la vía pública, bajo la intervención de la Unidad Fiscal Contravencional.

Hoy 01:39

Efectivos del Departamento Caballería llevaron a cabo procedimientos en la ruta provincial 28 de Capital y en la localidad de La Merced, donde se identificó la presencia de cuatro equinos y un animal vacuno en la vía pública sin sujeción ni responsable a cargo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación representaba un riesgo para la circulación, por lo que los animales fueron incautados y trasladados a las bases de Caballería para su resguardo y cuidado adecuado.

Este procedimiento fue realizado en el marco de los patrullajes preventivos para garantizar la seguridad vial y el orden público en la región.

Intervino la Unidad Fiscal Contravencional, que se encargó de gestionar la situación legal de los animales y de los posibles responsables de su abandono.

Es importante resaltar que la presencia de animales sueltos en la vía pública constituye una infracción a la Ley Contravencional vigente, lo que puede acarrear sanciones para sus propietarios.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía que, ante situaciones similares, se comuniquen con el Sistema de Emergencias 911 para reportar la presencia de animales sueltos.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Descubren un prostíbulo que funcionaba bajo la fachada de una barbería
  2. 2. "La provincia mantiene el equilibrio fiscal, económico y financiero lo que nos permite dar previsibilidad"
  3. 3. Fuerte accidente en avenida Aguirre: intentó esquivar un perro y termino estrellándose contra un árbol
  4. 4. El gobernador Elías Suárez presidió el acto por el 206° Aniversario de la Autonomía Provincial
  5. 5. Elías Suárez anunció un bono de 600 mil pesos por el Día del Trabajador y un bono aguinaldo de $1.200.000
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT