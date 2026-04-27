Detienen a joven por asalto a dos niños en Alderetes, Tucumán

Un joven de 26 años fue detenido y se dictó prisión preventiva tras un violento asalto a dos niños en Alderetes, Tucumán.

Hoy 01:37

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, liderada por Carlos Saltor, investiga un grave caso de asalto a menores ocurrido en Alderetes. Este pasado domingo, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos, donde la auxiliar de fiscal Jorgelina Gil presentó los detalles del incidente y solicitó la privación de la libertad para el sospechoso, conocido como “Pata”.

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Según la teoría del caso propuesta por el Ministerio Fiscal, el asalto se produjo el 24 de febrero a las 17:00 horas, cuando dos menores de edad fueron sorprendidos en la vereda de una vivienda por el imputado y un cómplice que se desplazaba en motocicleta.

El acusado descendió de la motocicleta y, utilizando un arma de fuego, intimidó a los niños para sustraerles sus pertenencias. Una vez logrado su objetivo, ambos delincuentes huyeron rápidamente. Gracias a la investigación, se logró identificar al sospechoso, quien fue capturado el pasado viernes durante un allanamiento.

La fiscalía encuadró el delito bajo la figura de robo con arma de fuego, destacando que no se pudo acreditar la operatividad del arma utilizada. La auxiliar Gil subrayó la vulnerabilidad de las víctimas: “Fue un hecho grave, cometido a plena luz del día contra dos niños de 12 años. Hubo una clara superioridad física e instrumental; no solo eran dos adultos contra menores, sino que además los amedrentaron con un arma”, afirmó.

Ante los riesgos de fuga y de obstrucción de la investigación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó el encierro preventivo por un plazo de 60 días. La jueza interviniente accedió al pedido en su totalidad, ordenando el inmediato traslado del imputado a una unidad penitenciaria mientras prosigue el proceso judicial.