Güemes y Unión Santiago quedaron a mano en un entretenido partido

El Gaucho y el Trico tuvieron situaciones pero no pudieron romper el cero en La Isla.

Hoy 19:38

Güemes y Unión Santiago igualaron sin goles este fin de semana en el marco de la tercera fecha de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, en un encuentro entretenido pero sin efectividad frente al arco.

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Ambos equipos contaron con situaciones claras para romper el cero, aunque fallaron en la definición y terminaron repartiendo puntos en un partido que tuvo intensidad, pero careció de contundencia en los metros finales.

El Tricolor, sufrió la expulsión de Sebastián López, por lo que debió afrontar gran parte del compromiso con diez jugadores.

A pesar de la inferioridad numérica, Unión Santiago logró sostener el resultado y evitar que Güemes pudiera aprovechar esa ventaja para quedarse con los tres puntos.

Con este empate, ninguno de los dos equipos logra despegar en el certamen y ambos continúan sin conocer la victoria en el torneo.

Por el lado de Güemes, el equipo había empatado en la primera fecha frente a Comercio y luego cayó ante Estudiantes, por lo que suma dos unidades en tres presentaciones.

En tanto, Unión Santiago había quedado libre en la jornada inaugural y en su único partido previo había empatado ante Mitre.

En la próxima fecha, Güemes visitará a Mitre, mientras que Unión Santiago será local ante Yanda, con la necesidad de sumar de a tres por primera vez en el Anual.