Llamil Abdala llamó a la unidad y prometió una recuperación colectiva de la ciudad: "Se terminó la grieta entre los bandeños"

El candidato a intendente del Frente Cívico aseguró que La Banda necesita dejar atrás las divisiones y construir una gestión junto a los vecinos, las instituciones y los trabajadores municipales.

Hoy 18:07

Con un discurso centrado en la unidad, la recuperación de la ciudad y el rol de la comunidad en la futura gestión, el candidato a intendente del Frente Cívico por Santiago, Llamil Abdala, convocó a la militancia a redoblar esfuerzos de cara a las elecciones municipales y sostuvo que llegó el momento de que el espacio político gobierne la ciudad de La Banda.

Durante su mensaje, Abdala recordó las elecciones de 2022 y aseguró que aquella experiencia dejó abierta una expectativa de cambio entre los vecinos.

"Cuando caía la noche del 7 de agosto había quedado encendida una lucecita de esperanza. Por primera vez todos habíamos sentido que llegar a La Banda era posible. Faltó poquito", expresó ante los militantes.

En ese marco, destacó el trabajo realizado por dirigentes, referentes barriales y precandidatos durante los últimos años y aseguró que ese esfuerzo permite encarar el nuevo proceso electoral con optimismo.

"Lo que faltó la otra vez, con el trabajo de los militantes, de los dirigentes y de la gente que tenemos en los barrios, es ahora", afirmó.

El candidato también planteó que la situación actual de la ciudad requerirá un esfuerzo conjunto para revertir los problemas existentes y remarcó que la reconstrucción deberá realizarse de manera participativa.

"Nosotros venimos a construir, no a destruir", señaló, al tiempo que sostuvo que la recuperación de La Banda demandará el compromiso de vecinos, clubes, asociaciones y organizaciones de toda la comunidad.

"Vamos a necesitar de todos. Esto tiene que hacerse desde una construcción colectiva y comunitaria porque no vamos a poder hacer magia, pero sí vamos a poder hacer entre todos lo que La Banda necesita", manifestó.

Uno de los ejes centrales de su discurso estuvo dirigido a los trabajadores municipales. Abdala pidió transmitirles tranquilidad y aseguró que una eventual gestión del Frente Cívico los considerará parte fundamental de la solución a los problemas de la ciudad.

"La familia municipal no es el problema de la ciudad, es parte de la solución", remarcó.

Además, sostuvo que muchos empleados comunales enfrentan las mismas dificultades que el resto de los vecinos y que necesitan mejores condiciones para desarrollar sus tareas.

"No tengan miedo. Vamos a ponerlos en condiciones, vamos a reparar lo que necesitan reparar y se van a sentir orgullosos de formar parte de la familia municipal", expresó.

En otro tramo de su alocución, Abdala llamó a superar las divisiones políticas y sociales dentro de la ciudad y planteó la necesidad de construir consensos.

"Se terminó la grieta entre nosotros los bandeños. Necesitamos unirnos, abrazarnos entre nosotros y darnos la mano para darle una mano a La Banda", afirmó.

Finalmente, de cara a los comicios del próximo 2 de agosto, el dirigente aseguró que el resultado dependerá de la unidad del Frente Cívico y del acompañamiento ciudadano.

"Mi única ambición, mi único compromiso y mi único legado es que me permitan ser nada más que un buen intendente", concluyó entre aplausos.