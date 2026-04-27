Silva Neder entregó el premio al ganador del Clásico Autonomía Provincial en el hipódromo local

El vicegobernador encabezó la ceremonia de premiación y destacó el rol del turf como actividad deportiva, cultural y generadora de empleo en Santiago del Estero.

Hoy 18:37

En el marco de los festejos por el Día de la Autonomía Provincial y en representación del gobernador Elías Miguel Suárez, esta tarde el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder acompañó a la gran familia del turf en una de las citas más importantes del calendario hípico regional desarrollada en el Hipódromo 27 de Abril.

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En la oportunidad, Silva Neder encabezó la entrega de premios, dónde transmitió el afectuoso saludo del Gobernador Elías Suárez y ratificó el compromiso de la gestión con el fortalecimiento de las actividades deportivas.

En este sentido, destacó que el deporte en Santiago del Estero es una política de Estado prioritaria, no solo por su valor recreativo, sino como un pilar fundamental de la identidad cultural santiagueña.

UN MOTOR DE TRABAJO Y DESARROLLO

Un punto clave resaltado fue el impacto social y económico que genera la actividad hípica. "La gran familia del turf es un eslabón importante del engranaje productivo provincial, destacándose como una actividad generadora de numerosos puestos de trabajo, directos e indirectos. Desde criadores, entrenadores y peones, hasta jinetes y proveedores de servicios, el sector dinamiza la economía local, motivo por el cual el Gobierno Provincial mantiene un apoyo constante para garantizar su crecimiento", indicó.

ENTREGA DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

El momento cumbre de la tarde fue la consagración del ejemplar "Dr. Legasov", del stud Piedra Grande de Tucumán, que se adjudicó el prestigioso Clásico Autonomía Provincial.

Silva Neder fue el encargado de encabezar la entrega del trofeo, acompañado por el director a cargo del Hipódromo, CPN Sebastián Basbús; los ministros de Economía, Atilio Chara, y de Obras Públicas, Aldo Hid; el secretario Legislativo, Luis Herrera; diputados provinciales Carlos Hazam y Cecilia Valdez, entre otras autoridades.

Finalmente, se hizo entrega de la Declaración de Interés emitida por la Cámara de Diputados de la Provincia, reafirmando el reconocimiento legislativo a la importancia del turf en el mapa deportivo local y su relevancia histórica en el marco de las festividades por la autonomía santiagueña.