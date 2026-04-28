Descubre las propiedades más exclusivas en venta en Colombia

Colombia se destaca no solo por su biodiversidad y paisajes, sino también por su oferta de propiedades exclusivas que atraen a inversionistas y multimillonarios en busca de un nuevo hogar.

Hoy 05:31

Colombia se ha convertido en un destino atractivo para aquellos que buscan invertir en propiedades de lujo, gracias a su impresionante biodiversidad y paisajes únicos. Las propiedades exclusivas en el territorio colombiano no solo son una opción de vivienda, sino también una oportunidad de inversión significativa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre las propiedades más destacadas, se encuentra una casa con vista al lago en La Calera, ubicada a menos de una hora de Bogotá. Este inmueble de 800m2 se sitúa en un terreno de 1,500m2 y ofrece una panorámica impresionante del lago, además de contar con 3 habitaciones y 5 baños. Su precio es de $2,133,500 dólares.

Otra opción es una villa con piscina en Medellín, anteriormente propiedad del famoso futbolista James Rodríguez. Esta lujosa propiedad de 1,475m2 cuenta con 6 habitaciones, 6 baños, una piscina privada y más, en un terreno de 3,700m2. Su valor asciende a $3,514,000 dólares.

En el centro histórico de Cartagena, destaca una casa colonial que refleja el legado histórico de la ciudad, con 7 habitaciones y 6 baños, además de 2 piscinas y un jacuzzi al aire libre. Esta propiedad está a la venta por $3,500,000 dólares.

Barranquilla también ofrece una exclusiva casa de lujo en su sector más elegante. Esta propiedad de dos niveles incluye 6 habitaciones, 7 baños, piscina, gimnasio, y cancha de tenis, todo en un terreno de 1,100m2, a un precio de $3,000,000 dólares.

Finalmente, la finca en Mesa de Yeguas se presenta como un refugio ideal a más de dos horas de Bogotá. Con un terreno de 3,000m2 y 5 habitaciones, esta finca vacacional es perfecta para disfrutar de la naturaleza, con un precio de $2,000,000 dólares.