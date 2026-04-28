Klaudia Zakrzewska, influencer de TikTok, atropellada por rival en Londres

La influencer polaca Klaudia Zakrzewska se encuentra en estado crítico tras ser atropellada por un vehículo en Londres, en un incidente relacionado con una disputa personal.

Hoy 07:01

La madrugada del domingo se tornó trágica en el exclusivo barrio del Soho, en Londres, donde la reconocida influencer polaca Klaudia Zakrzewska, conocida como "Klaudiaglam", fue atropellada intencionalmente tras una violenta disputa a las afueras de una discoteca.

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El impactante video que ha circulado en Internet ha dejado a muchos en estado de shock. Alrededor de las 4:30 de la mañana, un coche negro embiste a gran velocidad a un grupo de personas en Argyll Street, y el clip muestra cómo Zakrzewska es derribada y queda atrapada bajo las ruedas del vehículo, mientras transeúntes intentan desesperadamente auxiliarla.

En el mismo incidente, un hombre de 50 años, que intentaba desbloquear un scooter eléctrico, fue lanzado por el aire, sufriendo lesiones que, según la BBC, "le cambiarán la vida". Una tercera mujer también resultó con heridas leves.

La presunta responsable del ataque es Gabrielle Carrington, de 29 años, una figura conocida en el Reino Unido tras haber sido finalista del programa The X Factor en 2013. Carrington, quien ahora se presenta como influencer bajo el nombre de @Rielleuk, fue arrestada en el lugar de los hechos.

Las autoridades han presentado cargos formales extremadamente graves contra Carrington, incluyendo intento de asesinato, lesiones corporales graves con intención, conducción temeraria y conducir bajo los efectos del alcohol. El fiscal jefe adjunto del norte de Londres, David Malone, ha afirmado que hay pruebas suficientes para demostrar que no se trató de un accidente.

Klaudia Zakrzewska, quien cuenta con más de 258.000 seguidores en redes sociales, permanece hospitalizada en estado crítico. Aunque han surgido rumores en plataformas como TikTok y X (anteriormente Twitter) sobre su posible fallecimiento, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

La Policía Metropolitana ha solicitado a los testigos que entreguen cualquier material gráfico del choque para facilitar la investigación. La próxima cita judicial para Carrington está programada para el 19 de mayo en el tribunal del Old Bailey.