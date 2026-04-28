Emily Blunt reveló por qué le tenía miedo a Meryl Streep en “El diablo viste a la moda”

La actriz explicó que la intensidad y concentración de su compañera en el set generaban una dinámica particular durante el rodaje de la primera película.

Hoy 08:22

Durante una reciente entrevista en el programa SiriusXM Front Row, parte del elenco de El diablo viste a la moda volvió a reunirse para compartir experiencias sobre el rodaje original y anticipar la llegada de su secuela.

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En la charla, conducida por Andy Cohen, participaron Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci.

Durante la entrevista, Blunt fue consultada sobre si Streep resultaba intimidante durante la filmación de la primera entrega. La actriz británica respondió que sí, y explicó que la razón estaba en el nivel de concentración de su compañera.

“En la primera película, yo estaba bastante asustada porque sentía que estabas muy metida en una especie de zona de concentración”, señaló Blunt. Ante esto, Streep confirmó esa percepción al afirmar: “Oh, sí, estaba en esa zona”.

Blunt agregó que su compañera se encontraba completamente inmersa en su personaje de Miranda Priestly: “Estaba en una ‘zona Miranda’, totalmente centrada. Podíamos acercarnos y contarle algo divertido, pero no reaccionaba con esa risa que normalmente tiene”, explicó.

El método de actuación de Streep

Durante la conversación, también se abordó el enfoque de actuación de Streep. La actriz indicó que su método no le resultaba difícil y que respondía a una decisión consciente para construir el personaje.

“Los primeros días me quedé cerca de la cámara observando, y luego hacía lo que correspondía. Sentía que había una pequeña distancia que ayudaba a construir la autoridad del personaje”, detalló.

Emily Blunt

En ese sentido, explicó que mantener cierta separación del resto del elenco contribuía a reforzar la figura de liderazgo de Miranda Priestly dentro de la historia.

Streep incluso relató que durante el rodaje solía pasar tiempo sola en su tráiler, mientras el resto del elenco compartía momentos distendidos en otras áreas del set. “Podía escucharlos riendo y pasando un buen momento, mientras yo estaba aparte”, recordó.

La actriz también mencionó una conversación con Greta Gerwig, quien habría reflexionado sobre dinámicas similares en los rodajes, señalando que a veces esa distancia es necesaria para sostener la credibilidad del personaje.

Expectativa por la secuela

El encuentro se dio en el marco del próximo estreno de la secuela de la película, que llegará a los cines el 1 de mayo.

La nueva entrega retomará la historia de Miranda Priestly en un contexto atravesado por los cambios en la industria editorial, especialmente el impacto del declive de las publicaciones impresas tradicionales.

De esta manera, el elenco vuelve a reunirse casi dos décadas después del estreno original, que consolidó a sus protagonistas y convirtió a la película en un referente dentro del género.