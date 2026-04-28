Histórico fallo en Morón: 20 años por abuso sexual virtual a una niña

El acusado actuaba desde prisión y tenía más de 134 mil archivos de abuso infantil.

Hoy 09:25

La Justicia argentina dictó una sentencia sin precedentes al condenar a 20 años de prisión a Orlando Tristán Novillo por abuso sexual contra una niña de 12 años.

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El fallo es considerado disruptivo ya que el agresor nunca mantuvo contacto físico con la víctima, a quien captó y sometió digitalmente.

La niña comenzó a ser hostigada a los 12 años y permaneció bajo el dominio del delincuente durante tres años, hasta que el caso pudo ser denunciado. La resolución judicial marcó un hito en la interpretación de los delitos contra la integridad sexual en entornos virtuales.

El modus operandi desde la cárcel:

Novillo realizaba las maniobras de captación desde su celda en la Unidad Carcelaria N° 21 de Campana, utilizando un teléfono celular para contactar a la niña. En enero de 2020, el hombre se hizo pasar por un joven a través de la red social Instagram para ganar su confianza.

Bajo la excusa de una supuesta campaña de modelaje, el agresor le solicitó inicialmente fotografías en ropa interior y luego imágenes sin prendas. Una vez que obtuvo el material, inició una etapa de extorsión constante para obligarla a realizar acciones de índole sexual.

Bajo amenaza de difundir las imágenes o asesinar a su familia, el condenado también le exigió datos de tarjetas de crédito y depósitos de dinero. Estas transacciones se realizaban a través de sistemas de cobro como Pago Fácil y billeteras digitales.

El fiscal del caso, Carlos Oviedo, reveló que el hecho se descubrió gracias a una docente de danzas que escuchó a la nena y alertó a su madre. “Es importante que todo comenzó gracias a la decisión y valentía de una docente que no la juzgó y la orientó”, destacó el funcionario.

Tras la denuncia realizada en febrero de 2023, los investigadores lograron rastrear el número telefónico y las cuentas de redes sociales del agresor. En el allanamiento a su celda, se secuestró un dispositivo con más de 134 mil archivos de abuso sexual infantil.

El material incautado incluía capturas de pantalla de conversaciones, documentos de identidad y registros de movimientos de dinero derivados de las extorsiones. Estos elementos fueron fundamentales para sustentar la acusación penal durante el juicio oral.

El Tribunal Oral Criminal N° 4 de Morón aplicó una visión innovadora del artículo 119 del Código Penal, que regula el abuso sexual en el país. Los magistrados consideraron que el delito se configura al quebrar la voluntad de la víctima, independientemente del contacto físico.

La condena incluyó los delitos de abuso sexual con acceso carnal, producción de imágenes de menores con fines sexuales, corrupción de menores y extorsión. El fallo fue unánime y estuvo integrado por los jueces Carlos Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Gerez.