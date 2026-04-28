Un ladrón persigue a un influencer en un intento de robo en Villa Márquez

El influencer conocido como 'Cordobés en Ruta' fue perseguido por un ladrón mientras grababa en moto, lo que generó gran conmoción en las redes sociales.

Hoy 10:23

Un influencer conocido como 'Cordobés en Ruta' vivió un momento de tensión y miedo mientras grababa contenido en moto por las calles de Villa Márquez. Este suceso, que fue completamente registrado por la cámara de su celular, dejó a muchos usuarios de redes sociales con escalofríos.

El joven creador de contenido no se percató de que un menor de edad lo seguía, lo que se evidenció al revisar las grabaciones. En su relato, comentó: 'Me venía corriendo por atrás y nunca lo vi', reflejando la sorpresa y el miedo que experimentó.

El ladrón persiguió al influencer durante varias cuadras, esperando el momento ideal para llevar a cabo el intento de robo. Al desacelerar, el delincuente se lanzó sobre él, intentando arrancarle el celular que estaba montado en el manubrio de la moto.

“Trató de robarme el celular. Por suerte tenía un buen soporte y no pudo sacármelo”, explicó 'Cordobés en Ruta', destacando la importancia de un accesorio de calidad en situaciones de riesgo.

Después del frustrado intento de robo, el influencer aceleró rápidamente y buscó ayuda, encontrándose con un patrullero a pocos metros. Alertó a los policías sobre el incidente y solicitó indicaciones para salir de la zona donde se produjo el asalto.

Este episodio ha generado una fuerte repercusión en las redes sociales, con numerosos usuarios comentando sobre el impacto visual del momento en que el ladrón aparece repentinamente detrás de la moto. La experiencia de 'Cordobés en Ruta' pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad en zonas urbanas.