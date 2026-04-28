Nuevo golpe al Cártel de Jalisco: detuvieron a “El Jardinero”, uno de los posibles sucesores de “El Mencho”

Audias Flores Silva fue capturado en Nayarit en un operativo sin enfrentamientos. También arrestaron al principal operador financiero del CJNG.

Hoy 09:15

El gobierno de México detuvo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, uno de los principales jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual era buscado por Estados Unidos con una recompensa de US$5.000.000. El operativo, realizado en el estado de Nayarit, incluyó además la captura de su principal operador financiero y se concretó sin enfrentamientos armados ni víctimas, según informó el Gabinete de Seguridad.

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La detención se produjo en las inmediaciones de la comunidad del Mirador durante un despliegue coordinado de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, que contaban con información de agencias estadounidenses. Del operativo participaron más de 500 efectivos, seis helicópteros, cuatro aeronaves y sistemas de inteligencia.

El sospechoso encontrado en una cabaña protegida por un dispositivo de seguridad con decenas de hombres armados y vehículos. Según surge de un vídeo que difundió la Semar, “El Jardinero” estaba escondido en un conducto de desagüe.

Flores Silva, de 45 años, era considerado uno de los mandos regionales más relevantes del CJNG y figuraba entre los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido en febrero. Su rol dentro de la organización incluía la coordinación de actividades en Nayarit, Jalisco, México y Zacatecas, vinculadas a la producción y distribución de drogas, así como la gestión de laboratorios clandestinos.

Su historial criminal incluye una condena en Estados Unidos por tráfico de drogas, donde cumplió cinco años de prisión, y una detención en México en 2016 por su presunta participación en una emboscada contra policías en Jalisco, causa por la que recuperó la libertad tres años después.

El interés de Estados Unidos por su captura se remonta a 2021, cuando solicitó su extradición por cargos vinculados al narcotráfico y la portación ilegal de armas. Posteriormente, la Administración de Control de Drogas (DEA) emitió una alerta internacional y ofreció una recompensa millonaria por información que permitiera su localización.

Tras la captura de “El Jardinero”, se registraron incidentes en Nayarit, donde fueron incendiados comercios y vehículos. El Gabinete de Seguridad indicó que no hubo personas fallecidas ni heridas, mientras que el gobierno estatal pidió a la población limitar la circulación y resguardarse en sus hogares.

Además, después de esa detención, se llevó a cabo otro operativo en Jalisco, que concluyó con la detención de César “N”, alias “El Güero Conta”, identificado como hombre de confianza de Flores Silva y responsable de las finanzas del CJNG. Según las autoridades, el detenido gestionaba operaciones de lavado de dinero mediante la adquisición de aeronaves, embarcaciones y propiedades.

La caída de Flores Silva, según indicó AP, ocurre en un contexto de reorganización interna del CJNG tras la muerte de su líder histórico, “El Mencho”. Especialistas en seguridad consideran que la detención representa un impacto significativo en la estructura del grupo, aunque advierten que este tipo de organizaciones tiene capacidad para reconfigurarse y continuar operando pese a la pérdida de sus dirigentes.

El CJNG es una de las organizaciones criminales más extendidas de México. Datos de la DEA señalan que tiene presencia en al menos 21 de los 32 estados del país, con fuerte influencia en Jalisco, y que sus operaciones se proyectan a nivel internacional, incluyendo Estados Unidos.