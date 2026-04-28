¡Todo listo! Ya tiene fecha y hora confirmadas el partido entre Central Córdoba y Boca en el Estadio Único

El Ferro recibirá al Xeneize en el Madre de Ciudades en un duelo clave por la novena fecha del Torneo Apertura 2026.

Hoy 09:34

Central Córdoba ya tiene confirmado uno de los partidos más esperados del semestre. El Ferroviario recibirá a Boca este sábado 2 de mayo desde las 16.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la novena fecha del Torneo Apertura 2026.

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La Liga Profesional de Fútbol oficializó hoy la programación de la última jornada de la fase regular del certamen, una fecha clave que definirá posiciones y clasificaciones a los octavos de final.

Sin embargo, la confirmación no llegó en un contexto habitual. La reprogramación de varios encuentros estuvo atravesada por una fuerte tensión institucional dentro del fútbol argentino, con un trasfondo político que tuvo como protagonistas a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino y al Gobierno nacional.

El conflicto derivó en una especie de “lock-out” dirigencial que obligó a reorganizar el calendario del campeonato y generó incertidumbre en varios clubes, especialmente en aquellos que también disputan competencias internacionales.

En ese marco, la Liga explicó que para la diagramación de la fecha se priorizó el descanso correspondiente de los planteles que participan en torneos Conmebol y, en segunda instancia, se procedió a solapar partidos de equipos que compiten directamente por la clasificación a los octavos de final.

En un principio, la intención de Boca era disputar el encuentro el viernes 1° de mayo, teniendo en cuenta su apretado calendario por la Copa Libertadores, ya que el martes anterior enfrentará a Cruzeiro y luego deberá viajar a Guayaquil para visitar a Barcelona.

Sin embargo, esa posibilidad fue descartada por el alto costo que implicaba el operativo de seguridad en Santiago del Estero durante el feriado por el Día del Trabajador, lo que duplicaba los gastos para el club local.

Finalmente, la organización confirmó el sábado 2 de mayo como la fecha definitiva, respetando además el descanso de los planteles y la nueva reestructuración general del fixture.

Además, habrá presencia de hinchas visitantes y se habilitarán cerca de 7.000 lugares para simpatizantes de Boca Juniors, en un operativo similar al de anteriores presentaciones del Xeneize en Santiago del Estero.

La programación completa de la fecha 9

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central vs. Banfield (Zona B)

14.30 Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 Central Córdoba vs. Boca (Zona A)

18.45 San Lorenzo vs. Independiente (Zona A)

18.45 Unión vs. Talleres (Zona A)

21.15 Platense vs. Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

16.00 Rosario Central vs. Tigre (Zona B)

16.00 Racing vs. Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia vs. Argentinos Juniors (Zona B)

16.00 Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)

18.30 River vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo