Un buque repleto de gas natural licuado atravesó el estrecho de Ormuz

El metanero Mubaraz lleva 132 mil metros cúbicos de GNL y es el primer buque de este tipo que logra pasar desde el inicio del conflicto.

Hoy 08:19

Mientras sigue la tregua en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el Gobierno de Donald Trump está analizando la propuesta que le entregó Teherán a través de Pakistán para la reapertura del estrecho de Ormuz. En tanto, un buque repleto de gas natural licuado (GNL) atravesó por primera vez el estratégico paso desde el inicio del conflicto.

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Estados Unidos estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

La Casa Blanca anunció que está analizando la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el comercio de hidrocarburos, dos meses después del inicio de la guerra en Oriente Medio.

El presidente Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní, luego de que la república islámica enviara "mensajes escritos" a Washington a través del mediador Pakistán, informó la agencia de noticias Fars.

El plan contemplaría que Irán afloje su control sobre el estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo de represalia sobre los puertos iraníes, sin dejar de proseguir negociaciones más amplias, incluyendo la espinosa cuestión del programa nuclear iraní.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en una rueda de prensa que la oferta estaba "siendo discutida".