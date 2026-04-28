"La economía está partida en dos, con sectores en récord y caída del consumo"

Osvaldo Granados advirtió sobre el contraste entre el crecimiento del campo y las inversiones energéticas frente a la retracción del consumo masivo y la presión sobre el dólar.

Hoy 08:21

El periodista económico Osvaldo Granados analizó este martes en su columna para Radio Panorama el escenario actual de la economía argentina y sostuvo que “está partida en dos”, con sectores en fuerte expansión y otros en retroceso.

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En ese sentido, señaló que el campo atraviesa un “récord absoluto”, mientras que también se destacan las inversiones multimillonarias en petróleo, gas y minería. Dentro de este último sector, mencionó el movimiento de inversiones hacia la zona de Punta Colorada, donde se proyecta la construcción de un puerto.

Granados indicó que este traslado se produjo luego de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no aceptara el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que derivó en que el proyecto se trasladara desde Bahía Blanca hacia otra jurisdicción. “Una inversión que estaba en un lugar se fue a otro por una cuestión ideológica”, afirmó.

Caída del consumo y señales mixtas

En contraposición al dinamismo de esos sectores, el analista advirtió sobre la situación del consumo masivo. Según detalló, en marzo registró una caída del 5,1% interanual, afectando principalmente a supermercados y mayoristas.

Granados destacó que el único rubro que mostró crecimiento fue el comercio electrónico, mientras que el resto de los canales continuaron en baja. No obstante, señaló que en la comparación con el mes anterior se observó un leve repunte.

“Habrá que ver si ese repunte se consolida o no”, advirtió, al tiempo que remarcó la fragilidad de la recuperación en el consumo.

Otro de los puntos abordados fue la dinámica cambiaria y financiera. Granados explicó que los bancos cuentan con un alto nivel de liquidez en pesos, pero se muestran reacios a otorgar créditos, en un contexto de tasas de interés más bajas.

En ese marco, señaló que la tasa anual se ubica en torno al 15%, lo que redujo el atractivo de los plazos fijos. “Era lógico que la gente se fuera del plazo fijo para comprar dólares”, sostuvo.

Como consecuencia, indicó que la cotización del dólar registró una suba de 20 pesos en la última jornada, reflejando la presión sobre el mercado cambiario.